In der Olympia-Abfahrt am Samstag in Bormio gehört die grosse Favoritenrolle Marco Odermatt und Franjo von Allmen. Zur Ausgangslage.

Legende: Schreiten mit mächtig Rückenwind zur Tat Die in der Olympia-Abfahrt hochgehandelten Franjo von Allmen (links) und Marco Odermatt. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Das Top-Duo

Marco Odermatt

Franjo von Allmen

Wenn die alpinen Wettkämpfe bei Milano Cortina 2026 am Samstagmittag in der Königsdisziplin mit einem Paukenschlag lanciert werden, fährt Swiss-Ski unbestritten um den Sieg mit. Die Rechnung ist einfach: Von 6 Weltcup-Abfahrten in der laufenden Saison gingen 5 auf das Konto von Marco Odermatt (3) bzw. Franjo von Allmen (2) – was einer Erfolgsquote von 83,3 Prozent entspricht. Das Duo belegte 3 weitere Podestplätze. Weiter gibt's diese vielversprechende Statistik: In den letzten 20 Abfahrten landete stets mindestens einer aus der Swiss-Ski-Equipe unter den Top 3.

2014 in Sotschi waren die letzten Winterspiele ohne Schweizer auf dem Abfahrts-Podest. Die 3 vergangenen grossen Titel fuhren der Reihe nach Beat Feuz (Olympiasieger 2022), Odermatt (Weltmeister 2023) sowie von Allmen (Weltmeister 2025) ein.

Weltcup-Saisonstatistik

Stimmen aus dem Schweizer Lager

Die Herausforderer

Giovanni Franzoni (ITA)

Dominik Paris (ITA)

Primär eine Nation hat das Zeug, um beim Heimspiel dagegen halten zu können: Italien. Giovanni Franzoni als Aufsteiger dieses Winters stand bei seinem prestigeträchtigen Triumph schon in Kitzbühel Odermatt vor der Sonne. Dominik Paris ist im fortgeschrittenen Sportler-Alter von 36 Jahren nach wie vor ein heisser Tipp. Der Südtiroler hat schon 2 WM-Medaillen im Palmarès. Der Antrieb seiner Karriere-Verlängerung ist, auf der Traditionsstrecke Stelvio (wo Paris disziplinenübergreifend schon 7-mal der Schnellste war) seine Lücke bei Olympia zu schliessen.

Die Geheimtipps

Ryan Cochran-Siegle (USA)

Vincent Kriechmayr (AUT)

16 Jahre nach Bode Miller (Bronze) nährt Ryan Cochran-Siegle die Hoffnungen auf das nächste US-Podest in der Abfahrt. Die Form des Routiniers ist aufsteigend: Nach Rang 2 zum Auftakt zuhause in Beaver Creek belegte er zuletzt in Crans-Montana Platz 3. Im 1. Training in Bormio folgte am Mittwoch mit der Bestzeit eine weitere Kampfansage. Und die Österreicher? Vincent Kriechmayr holte am Lauberhorn die bislang einzige Klassierung 2025/26 auf dem «Stockerl» heraus – hinter Odermatt und vor Franzoni. Wir wissen: Der 34-Jährige wurde 2021 Weltmeister in der Abfahrt und ist (wie Paris) noch ohne Errungenschaft bei Winterspielen.

So überträgt SRF die Männer-Abfahrt Box aufklappen Box zuklappen Das Vorprogramm startet am Samstag um 11:00 Uhr auf SRF zwei bzw. in der Sport App und auf der Webseite srf.ch/sport, wo Sie mittels Stream und Ticker begleitet werden.



Der Rennstart erfolgt um 11:30 Uhr.

Die weiteren Schweizer

Alexis Monney

Stefan Rogentin

Als 3. Schweizer war schon vor den Übungseinheiten Alexis Monney gesetzt. Der Freiburger WM-Bronzegewinner hat Bormio im Griff, raste dort in der Abfahrt Ende 2024 zu seinem Premierenerfolg im Weltcup.

Passend zum Thema Kein Neubau für Olympia Bormio und Cortina: Rückkehr auf traditionelle Weltcup-Strecken

Das Schweizer Quartett komplettiert Stefan Rogentin, der in der teaminternen Quali Niels Hintermann ausstach.

Das Podest bei Peking 2022: Alle 3 sind zurückgetreten

1. Beat Feuz

2. Johan Clarey (FRA)

3. Matthias Mayer (AUT)

Olympia-Service