Im olympischen Eishockey-Turnier der Männer kommt es am Sonntag zum Traumfinal zwischen Kanada und den USA. SRF-Experte Philippe Furrer macht eine Auslegeordnung.

Der von vielen Fans herbeigesehnte Traumfinal zwischen Kanada und den USA ist Tatsache. Die beiden Teams werden am Sonntag (14:10 Uhr live bei SRF) in diesem Prestigeduell den Olympiasieger unter sich ausmachen. SRF-Eishockey-Experte Philippe Furrer nimmt für uns beide Teams unter die Lupe – und wagt eine Prognose.

Topskorer

Kanadas Connor McDavid führt die Skorerliste des Turniers mit 13 Punkten an. Auf der anderen Seite ist bei den USA ein Verteidiger der fleissigste Punktesammler: Quinn Hughes. Ich bin überzeugt, dass Kanada die grössere offensive Power hat, die Linie um McDavid weist in der NHL momentan 270 Skorerpunkte auf. Vorteil Kanada.

Goalie

Gerade bei K.o.-Spielen ist die Rolle des Goalies sehr entscheidend. Kanadas Jordan Binnington hat keine überragenden Spiele gemacht, es hat immer gereicht, aber er hat mich nicht abschliessend überzeugt. Auf der anderen Seite Connor Hellebuyck, der die beste Quote an abgewehrten Schüssen aller Turniergoalies aufweist. Er hat schon aussergewöhnliche Saves gezeigt. Vorteil USA.

Passend zum Thema Olympia: Eishockey Männer USA lassen Slowaken im Halbfinal keine Chance

Captain

Es ist weiterhin fraglich, ob Sidney Crosby im Final mittun kann. Er ist für sein Team eigentlich unverzichtbar. Auf der anderen Seite Auston Matthews, den wir in der Schweiz bestens kennen. Er ist speziell im Powerplay äusserst wichtig. Vorteil Kanada (wenn Crosby spielen kann).

Trainer

Sowohl Jon Cooper (Kanada) als auch Mike Sullivan (USA) sind erfahrene NHL-Coaches und haben bereits zweimal den Stanley Cup gewonnen. Das Duell der beiden Trainer gab es bereits beim «4-Nations-Faceoff» im vergangenen Jahr. Damals behielt Sullivan in der Vorrunde die Oberhand, im Final ging Cooper mit seinem Team als Sieger hervor. Ausgeglichen.

Offensive

Beide Teams haben eine Linie, die in diesem Turnier überragend ist. Bei den Kanadiern ist es – wie bereits erwähnt – jene um MacKinnon und McDavid. Auf der anderen Seite überzeugen bei den USA die Tkachuk-Brüder an der Seite von Jack Eichel. Die Kanadier bringen meiner Meinung nach aber mehr Speed aufs Eis und sind punktemässig noch effizienter. Vorteil Kanada.

Defensive

Beide Mannschaften kassierten in 5 Spielen nur 8 Gegentore, also weniger als 2 pro Spiel – ein sehr guter Wert. Man muss dabei aber die USA hervorheben, weil sie speziell auch im Unterzahlspiel überzeugen. Noch kein Team konnte im Boxplax gegen die Amerikaner reüssieren. Vorteil USA.

Special Teams

Darauf wird es in diesem Final ankommen. Im Powerplay ist Kanada die Nummer 1, im Boxplay sind wie eben erwähnt die Amerikaner ganz vorne. Die Frage wird sein, ob die Kanadier mit ihrem starken Powerplay den USA-Riegel durchbrechen können. Ausgeglichen.

Bisheriger Turnierverlauf

Kanada musste in den bisherigen Spielen oft zittern, gerade im Viertelfinal, als man gegen Tschechien zweimal in Rückstand geriet und erst in der Verlängerung gewann. Auch gegen Finnland musste das Cooper-Team schuften und einen 0:2-Rückstand wettmachen. Die Amerikaner sind besser durchgekommen. Vorteil USA.

Fans

Das ist wirklich lustig: Hier werden Messungen erhoben, wie viele Fans pro Team jeweils im Stadion sind. Und wenn man diese Zahlen vergleicht, ist es bei Kanada genau eine (!) Person mehr. Man hört im Stadion aber jeweils beide Fanlager, die ihr Team lautstark unterstützen. Weil im Hockey Zahlen zentral sind, hat Kanada knapp die Nase vorn. Vorteil Kanada.

Die Resultat-Prognose von Furrer gibt es im Video oben.