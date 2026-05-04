Youngster Kimi Antonelli ist in der Formel 1 weiter nicht zu bremsen – ausser vielleicht (noch) beim Start.

Legende: Der stolze Chef und dessen erfolgreicher Schützling Toto Wolff und Kimi Antonelli nach dem GP Miami. Chris Graythen/Getty Images

Am Sonntag setzte Teenager Kimi Antonelli im Mercedes seine Siegesserie in der Formel 1 unbeirrt fort. In Miami hielt der 19-jährige Italiener auch Weltmeister Lando Norris im wiedererstarkten McLaren in Schach.

Es war die nächste Sternstunde des jüngsten Fahrers im Feld: Antonelli feierte im 4. GP der Saison seinen 3. Sieg, den dritten in Folge, und stellte damit seine Ambitionen erneut eindrucksvoll unter Beweis. «Für mich war das heute das beste Rennen, das er bisher gefahren ist», meinte Mercedes-Sportchef Toto Wolff und fügte an, dass das Auto von den Upgrades her nicht auf dem Stand von McLaren gewesen sei.

Er ist ein Astronaut aus einer fernen Galaxie.

Auch die internationale Presse huldigte Antonelli: Der Corriere della Sera bezeichnete den Mann aus Bologna als «Wirbelsturm, der den Motorsport auf den Kopf stellt» und als «Astronaut aus einer fernen Galaxie». Während L'Équipe in Antonelli einen «ernstzunehmenden Anwärter auf den Titel» sieht, beschrieb ihn die Daily Mail als «mächtigen Stolperstein für die Hoffnungen seines Teamkollegen George Russell auf den Weltmeistertitel».

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Startprobleme halten an

Einziger Makel bleibt der Start. Zum 3. Mal de suite aus der Pole-Position losgefahren, wurde Antonelli auf den ersten Metern von Charles Leclerc im Ferrari von der Spitze verdrängt. Nach Rennhälfte konnte nur noch Norris, der Sieger des Sprints am Vortag, mit Antonelli mithalten. Doch der jüngste WM-Führende der Formel-1-Geschichte behielt die Nerven.

«Das ist nur der Anfang, es ist noch ein weiter Weg», sagte der verblüffende Teenager. «Aber wir arbeiten sehr hart. Ich werde das jetzt geniessen und dann weitermachen. In 3 Wochen geht es schon nach Kanada.» Als Schlüssel zum Erfolg erwies sich Antonellis einziger Reifenwechsel, den er 2 Runden vor Norris vollzog.

McLaren wiedererstarkt

Die WM-Wertung führt Antonelli nun mit 20 Punkten Vorsprung auf Russell an. Hinter Antonelli und Norris komplettierte Oscar Piastri im zweiten McLaren als Dritter das Podest. Das Weltmeister-Team scheint nach einem schwachen Saisonstart ohne eine einzige Top-3-Klassierung wieder zu alter Stärke zurückgefunden zu haben.

Die Formel 1 bleibt nun in Nordamerika. In 3 Wochen findet in Montreal der Grosse Preis von Kanada statt. Anschliessend zieht der Tross weiter nach Europa, wo mit je 3 Rennen im Juni und Juli ein intensives Programm wartet.

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