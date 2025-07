Knüpft Sauber an die Topleistung aus Spielberg an? Gut möglich, findet SRF-Formel-1-Expertin Simona de Silvestro.

De Silvestro: «Die Strecke könnte Sauber in die Karten spielen»

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Nach dem GP Österreich ist vor dem GP Grossbritannien. In Silverstone geht am Wochenende das 12. WM-Rennen über die Bühne. Vor dem Startschuss mit dem Qualifying am Samstag (ab 15:55 Uhr live bei SRF) nimmt Simona de Silvestro, Formel-1-Expertin, zu den drängendsten Themen Stellung. De Silvestro über ...

... den Aufschwung von Sauber: «Nico Hülkenberg hat in den letzten drei Rennen gepunktet und zuletzt konnte auch Gabriel Bortoleto überzeugen – das ist unglaublich. Die Strategie stimmt, sie machen auf der Strecke Zeit gut, weil sie sich im Auto auch sehr wohl fühlen.»

«Nico Hülkenberg hat in den letzten drei Rennen gepunktet und zuletzt konnte auch Gabriel Bortoleto überzeugen – das ist unglaublich. Die Strategie stimmt, sie machen auf der Strecke Zeit gut, weil sie sich im Auto auch sehr wohl fühlen.» ... die Chancen von Sauber in Silverstone: «Es ist alles möglich. Oft ist es hier ein Chaos-Rennen, weil das Wetter in Silverstone häufig verrückt spielt. Wie in Spielberg ist die Strecke auch hier eher schnell. Das könnte Sauber in die Karten spielen.

«Es ist alles möglich. Oft ist es hier ein Chaos-Rennen, weil das Wetter in Silverstone häufig verrückt spielt. Wie in Spielberg ist die Strecke auch hier eher schnell. Das könnte Sauber in die Karten spielen. ... McLaren-Pilot Lando Norris, der in Spielberg gross auftrumpfte: «Das war für ihn ein grosser Sprung vorwärts. Das Team hat ihn super unterstützt. Teamkollege Oscar Piastri versuchte zwar zu attackieren, aber er wurde dann von den Chefs zurückgepfiffen.»

«Das war für ihn ein grosser Sprung vorwärts. Das Team hat ihn super unterstützt. Teamkollege Oscar Piastri versuchte zwar zu attackieren, aber er wurde dann von den Chefs zurückgepfiffen.» ... den McLaren-Zweikampf zwischen Norris und Piastri, die in der WM-Wertung nur 15 Punkte trennen: «Die Bosse werden zuerst den Konstrukteurs-Weltmeistertitel im Sack haben wollen, aber dann kann es zu einem offenen Duell zwischen Norris und Piastri kommen – nur das ist fair für die Piloten.»

«Die Bosse werden zuerst den Konstrukteurs-Weltmeistertitel im Sack haben wollen, aber dann kann es zu einem offenen Duell zwischen Norris und Piastri kommen – nur das ist fair für die Piloten.» ... Silverstone-Rekordsieger (9 Mal erfolgreich) Lewis Hamilton: «Das ganze Land wünscht sich, dass Hamilton im Ferrari gewinnt. Er kommt immer näher, aber ich denke nicht, dass es zum Sieg reichen wird. Die McLaren sind immer noch einen Schritt weiter.»

Passend zum Thema Erstmals in Rot in Silverstone Hamilton kämpft bei Heimspiel um seine Super-Serie