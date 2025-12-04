Der Dreikampf um den Formel-1-Titel sorgt für Spannung – auch bei Sauber-Pilot Nico Hülkenberg.

Legende: Glaubt beim F1-Saisonfinale an seinen guten Freund Sauber-Pilot Nico Hülkenberg (l.) mit Max Verstappen. IMAGO/PsnewZ

Am Sonntag schaut die Sportwelt gespannt auf die Formel 1. Im Saisonfinale von Abu Dhabi können mit dem McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri sowie Vierfach-Weltmeister Max Verstappen (im Red Bull) drei Piloten noch Weltmeister werden.

Letzterer hat mit seinem Comeback in der Fahrerwertung für Staunen gesorgt – auch bei den Kontrahenten. Sauber-Pilot Nico Hülkenberg drückt dem Niederländer am Sonntag die Daumen, wie er klarmachte.

12 Punkte muss Verstappen auf Norris wettmachen. Eine schwierige Aufgabe, was auch Hülkenberg weiss. «Das ist ziemlich viel, aber wir wissen, dass in der Formel 1 verrückte Dinge geschehen.» Der Deutsche wies auch auf Verstappens mentale Stärke hin: «Max weiss, wie man um Titel kämpft, Druck ist für ihn kein Problem. Und er hat nichts zu verlieren, er kann nur noch gewinnen.»

GP in Abu Dhabi Box aufklappen Box zuklappen Freitag, 5. Dezember 10:30 Uhr: 1. freies Training

14:00 Uhr: 2. freies Training Samstag, 6. Dezember 11:30 Uhr: 3. freies Training

15:00 Uhr: Qualifying (live auf SRF zwei) Sonntag, 7. Dezember 14:00 Uhr: GP (live auf SRF zwei)

Das Titelrennen werde Hülkenberg gespannt aus seinem Boliden verfolgen. «Soweit es aus meiner Position möglich ist», sagte er mit einem Augenzwinkern. «Es gibt ja grosse Bildschirme an der Strecke. Es ist gut für den Sport, dass der Titelkampf noch offen ist.»