Der britische Mercedes-Pilot gewinnt in Shanghai den ersten Sprint der noch jungen Formel-1-Saison.

George Russell drückt dem GP in China weiterhin seinen Stempel auf: Schnellster im einzigen Training, Schnellster im Sprint-Qualifying – und nun auch Schnellster im ersten Sprintrennen der Saison.

Der Brite hatte im 19-Runden-Wettkampf nur ganz zu Beginn etwas zu kämpfen. Die Ferraris erwischten einen Traumstart und Lewis Hamilton setzte sich an die Spitze. In der fünften Runde aber holte sich Russell die Führung zurück und fuhr den Sieg danach souverän ins Trockene.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt den GP von China wie folgt: Samstag, 07:55 Uhr: Qualifying live auf SRF zwei

live auf SRF zwei Sonntag, 07:40 Uhr: GP China live auf SRF info. Alle Übertragungen sind auch in der SRF Sport App zu sehen.

Hülkenberg scheidet aus

Auf dem Podest wurde Russell von den beiden Ferraris flankiert; Hamilton wurde Zweiter, Charles Leclerc Dritter. Dahinter klassierte sich Weltmeister Lando Norris im McLaren. Derweil verpasste Max Verstappen nach einem miserablen Start, bei dem er um zwölf Positionen auf Platz 20 zurückgefallen war, als Neunter die WM-Punkteränge knapp.

Für das Audi-Team gab es nichts zu holen: Gabriel Bortoleto (BRA) musste sich mit dem 13. Platz zufriedengeben, während Nico Hülkenberg (GER) seinen Boliden in der 13. Runde aufgrund eines Defekts abstellte.

Es drohen zwei Rennabsagen Box aufklappen Box zuklappen Nach der militärischen Eskalation im Nahen Osten sagt die Formel 1 nach Informationen des TV-Senders Sky die beiden Grand Prix in Bahrain und Saudi-Arabien ab. Wie es auf der Webseite heisst, werden die geplanten Rennen am 12. und 19. April aus dem Kalender gestrichen. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

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