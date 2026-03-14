Kimi Antonelli hat im Alter von 19 Jahren seine erste Pole Position herausgefahren. Damit stellte der Mercedes-Pilot im Qualifying zum GP von China einen neuen Rekord auf – so jung war noch kein Polesetter. Sein Vorgänger Sebastian Vettel war 2008 in Monza bereits 21 Jahre alt. Mit George Russell auf dem 2. Startplatz fand die Mercedes-Dominanz in der noch jungen Saison ihre Fortsetzung.

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Dass der Brite mit seinem «Silberpfeil» noch die zweitschnellste Zeit im Q3 aufstellte, hatte sich zuvor nicht abgezeichnet. Russell musste seinen Boliden mit technischen Problemen auf der Strecke abstellen. Letztlich glückte die Reparatur-Mission aber gerade noch. Der Melbourne-Sieger klassierte sich 0,222 Sekunden hinter Antonelli.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den GP von China sehen Sie am Sonntag ab 7:40 Uhr live auf SRF info.

Bortoleto fliegt ab

Die zweite Startreihe belegt in Schanghai Ferrari mit Lewis Hamilton und Charles Leclerc, dahinter folgen die beiden McLaren. Max Verstappen (8.) kam im Red Bull erneut nicht wie gewünscht auf Touren und musste auch noch Pierre Gasly im Alpine den Vortritt lassen.

Nicht ins Q3 schaffte es Audi. Nico Hülkenberg nimmt das Rennen von Startplatz 11 aus in Angriff. Gabriel Bortoleto stellte die 16. Zeit auf, erlaubte sich aber einen Abflug auf der Zielgeraden.

Es drohen zwei Rennabsagen Box aufklappen Box zuklappen Nach der militärischen Eskalation im Nahen Osten sagt die Formel 1 nach Informationen des TV-Senders Sky die beiden Grands Prix in Bahrain und Saudi-Arabien ab. Wie es auf der Webseite heisst, werden die geplanten Rennen am 12. und 19. April aus dem Kalender gestrichen. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.



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