Mercedes-Pilot Kimi Antonelli fährt beim Grossen Preis von China seinen 1. Sieg in der Formel 1 ein.

Der 19-jährige Italiener gewinnt vor Teamkollege George Russell und Ferraris Lewis Hamilton.

Die beiden McLaren müssen vor dem Start passen, Max Verstappen muss sein Auto vorzeitig abstellen.

Die Formel 1 ist um einen GP-Sieger reicher. Kimi Antonelli fuhr in China beim 26. Versuch zu seinem 1. Sieg. Am Samstag hatte sich der Italiener als jüngster Fahrer der Geschichte bereits die Pole Position geschnappt. Den Titel des jüngsten GP-Siegers überhaupt gehört ihm allerdings nicht. 2016 hatte ein gewisser Max Verstappen mit 18 Jahren, 7 Monaten und 15 Tagen seinen ersten Grand Prix gewonnen. Antonelli ist knapp ein Jahr älter.

Die Mercedes-Dominanz wurde durch den nächsten Doppelsieg unterstrichen. Hinter Antonelli wurde Australien-Sieger George Russell Zweiter, Ferraris Lewis Hamilton komplettierte das Podest. Für den Briten war es das 203. Podest seiner Karriere, das 1. im Ferrari. Letztmals war er 2024 in Las Vegas auf dem Treppchen gestanden, damals noch im Mercedes.

Ferrari Schnellstarter

Wie schon zum Saisonauftakt in Australien stellten die Ferrari-Piloten ihre Schnellstart-Fähigkeiten unter Beweis. Gleich in der ersten Kurve hatte Hamilton die Führung erobert, welche er wenig später allerdings wieder an Antonelli abgeben musste. Vor allem auf den Geraden schienen die Mercedes-Boliden einen erheblichen Vorteil gegenüber Ferrari zu haben. «Ich brauche mehr Power», funkte Hamilton, als er immer wieder am Italiener dran war, nicht aber vorbeikam.

Schwarzer Tag für McLaren

Nächster Dämpfer für McLaren: Für Weltmeister Lando Norris und Oscar Piastri war das Rennen wegen technischen Defekten am Auto schon vor dem Start beendet. Die dritte Startreihe blieb somit leer. Auch Audis Gabriel Bortoletos Fahrzeug musste in der Garage bleiben. Bitteres Déjà-vu für den Sauber-Nachfolger: In Australien hatte Nico Hülkenberg wegen eines Last-Minute-Defekts dasselbe Schicksal erlitten. Der Deutsche verpasste nun als 11. knapp die Punkteränge.

Einen bitteren Tag zog auch Verstappen ein. In der 46. Runde musste der Vierfach-Weltmeister aufgeben. Bereits beim Start war der Niederländer regelrecht durchgereicht worden. Auch Fernando Alonso, Lance Stroll (beide Aston Martin) und Alexander Albon (Williams/vor dem Start) hatten mit einem Ausfall zu kämpfen.

So geht's weiter

Vor der längeren Pause im April – wegen der abgesagten Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien – macht der Formel-1-Zirkus noch in Suzuka Halt. Der GP Japan steigt vom 27. bis 29. März.

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