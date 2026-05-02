Legende: Start-Ziel-Sieg Lando Norris feiert im Sprintrennen in Miami seinen ersten Saisonsieg. Keystone/AP/LYNNE SLADKY

Beim Re-Start der Formel 1 in Miami feiert McLaren im Sprintrennen einen Doppelsieg: Lando Norris (GBR) siegt vor Oscar Piastri (AUS).

Die beiden Mercedes mit Kimi Antonelli (ITA) und George Russell (GBR) landen neben dem Podest.

Um 22 Uhr findet auf dem Kurs in Florida das Qualifying für den GP vom Sonntag statt (zum Livestream).

McLaren scheint die fünfwöchige Rennpause in der Formel 1 gut genutzt zu haben. Der britische Rennstall feierte zum Auftakt des GP-Wochenendes in Miami im Sprintrennen einen Doppelsieg. Weltmeister Lando Norris, der die 19 Runden von der Pole Position aus in Angriff genommen hatte, setzte sich auf dem Kurs rund um das Hard Rock Stadium vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri durch.

Rang 3 ging an Charles Leclerc im Ferrari. Der Monegasse erwischte den besseren Start als WM-Leader Kimi Antonelli. Der Mercedes-Teenager fiel von Position 2 auf 4 zurück und erreichte später auch das Ziel als Vierter.

Wegen einer nachträglichen 5-Sekunden-Strafe (Verlassen der Strecke) resultierte am Ende aber nur Rang 6. Sein Mercedes-Teamkollege George Russell, der sich direkt hinter Antonelli klassiert hatte, erbte damit dessen 4. Platz. Damit steht erstmals in dieser Saison kein Mercedes-Fahrer ganz zuoberst. Und erstmals keiner auf dem Podest.

Hülkenberg muss passen

Nicht zum Rennen antreten konnte Nico Hülkenberg (GER). Auf dem Weg zur Startausstellung qualmte der Bolide des Audi-Piloten und fing dann beim Auspuff sogar Feuer. Hülkenberg hatte keine andere Wahl, als das Auto abzustellen. Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto (BRA) verpasste die Punkte auf Rang 11 (Punkte gibt es im Sprint für die besten 8).

Um 22 Uhr findet in Miami das Qualifying zum Rennen vom Sonntag statt. Ob die McLaren-Piloten auch dort den Ton angeben, sehen Sie ab 21:50 Uhr auf SRF info.

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