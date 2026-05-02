Kimi Antonelli wird beim GP Miami am Sonntag zum dritten Mal in Serie von der Pole Position aus ins Rennen starten. Der 19-jährige Mercedes-Pilot hielt den deutlich verbesserten Max Verstappen (Red Bull/+0,166 Sekunden) in Schach, mit dem er sich die erste Startreihe teilen wird.

McLaren auf den Plätzen 4 und 7

Es war ein starkes Zeichen, das Antonelli damit sendete. 4 Stunden zuvor hatte er im Sprintrennen eine Enttäuschung einstecken müssen. Von Platz 2 aus gestartet resultierte für ihn nach einem schwachen Start nur Rang 4 und nach einer nachträglichen 5-Sekunden-Strafe gar nur Rang 6. Auch sein Teamkollege George Russell hatte das Podest im Sprint als Fünfter verpasst, konnte diese Scharte im Qualifying mit der fünftbesten Zeit danach aber nur bedingt auswetzen.

Lando Norris wird zusammen mit Charles Leclerc (Ferrari) aus der zweiten Startreihe ins Rennen gehen. Der britische McLaren-Pilot hatte sich im Sprintrennen mit einem Start-Ziel-Sieg eindrücklich zurückgemeldet und bewies nun auch im Qualifying, dass sein Team die fünfwöchige Rennpause genutzt hat. Für Teamkollege Oscar Piastri schaute nach Rang 2 im Sprint nur Startplatz 7 heraus.

Wetterchaos am Sonntag?

Das Rennen am Sonntag könnte vom Wetter beeinflusst werden. Aufgrund eines vorhergesagten Unwetters in Miami hat der Automobil-Weltverband FIA den vierten Grand Prix des Jahres offiziell zum Regenrennen deklariert. Mit den neuen Autos fehlt es den Piloten an Erfahrung bei nassen Bedingungen. Offen ist zudem, ob der Start nach vorne verlegt wird, um dem möglichen Wetterchaos aus dem Weg zu gehen.

Resultate