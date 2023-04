Im 4. Formel-1-Rennen der Saison wird erstmals kein Red-Bull-Bolide von zuvorderst starten dürfen. Im Qualifying zum GP von Baku schlug Ferrari-Pilot Charles Leclerc sowohl Weltmeister Max Verstappen als auch Sergio Perez.

Nach einem Monat Rennpause lieferten sich Leclerc und Verstappen in Aserbaidschan im Kampf um die Pole Position für den GP von Sonntag ein enges Duell: Im Q3 waren sie teilweise bis auf die Tausendstelsekunde gleich schnell unterwegs. Letztlich setzte sich der Monegasse von der Scuderia mit rund 2 Zehnteln Vorsprung durch.

Alfa Romeo von 14 und 16

Für Leclerc, der diese Saison bislang enttäuschte, ist es die 1. Pole seit letztem Oktober in Singapur, aber die bereits 3. in Folge in Baku. Hinter Verstappen und Perez in den Red Bulls folgt sein Teamkollege Carlos Sainz auf Position 4. Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton betrieb als 5. Schadensbegrenzung für Mercedes, nachdem sein britischer Landsmann George Russell in Q2 ausgeschieden war.

Die beiden Alfa-Romeo-Fahrer verpassten das Q3. Guanyu Zhou scheiterte bereits in der 1. Runde als 16. knapp, Valtteri Bottas erwischte es dann in der 2. Vorausscheidung als 14.

Das Qualifying auf dem Stadtkurs verlief schon früh turbulent. Das Q1 musste gleich zweimal länger unterbrochen werden, weil erst Nyck de Vries und dann auch noch Pierre Gasly an der genau gleichen Stelle in die Bande knallten.

Am Samstagmorgen wieder Qualifying

Am Samstag geht es in Baku erstmals gleich mit einem weiteren Qualifying weiter. Aufgrund der neuen Regelung, die diese Woche kommuniziert wurde, findet am Vormittag ein Qualifying für das Sprintrennen statt, welches dann am Nachmittag über die Bühne geht.

Am Sonntag folgt wie gehabt der eigentliche GP – mit der Startaufstellung aus dem Freitags-Qualifying statt wie zuvor aus den Sprintresultaten.