Bis zum Ende atemberaubend spannend: Die Formel-1-Saison 2025 lässt sich wie ein Drama in 8 Kapiteln lesen.

Chaos-Start im Regen

Der Start in die 76. WM-Saison verläuft dramatisch und bringt mit Lando Norris im McLaren dennoch keinen überraschenden Sieger hervor. Der bei wechselnden Bedingungen und teilweise im Regen ausgetragene GP Australien fordert zahlreiche Opfer. Ein Ausflug von Oscar Piastri ins Kiesbett kostet McLaren den möglichen Doppelsieg.

Legende: Dreikampf bis zum Schluss Lando Norris, Oscar Piastri und Max Verstappen lieferten sich ein heisses Rennen um den WM-Titel. Keystone/EPA/ALI HAIDER

Revanche und Rochade

Unbeeindruckt vom verpatzten Auftakt schlägt Piastri in Schanghai beim ersten Rennwochenende mit Sprint zurück. Nach Platz 2 über die kurze Distanz hinter Lewis Hamilton gewinnt er den Grand Prix von China vor Norris. Es ist dies der 50. Doppelsieg für McLaren. Zwei Wochen später ist in Japan die Reihe an Verstappen. Der Titelverteidiger erhält mit Yuki Tsunoda, der Liam Lawson ersetzt, einen neuen Teamkollegen.

Piastri enteilt

Mit einem Sieges-Hattrick in Bahrain, Saudi-Arabien und Miami stürmt Piastri in der WM-Wertung von 3 auf 1. Die Führung wird er nach dem Rennen in Riad über ein halbes Jahr lang nicht mehr abgeben.

Verstappens europäische Achterbahnfahrt

Ein Auf und Ab für den Titelverteidiger: Verstappen siegt in der Emilia Romagna, wird in Monaco nur Fünfter – und erhält in Spanien nach einem Duell mit George Russell eine 10-Sekunden-Strafe, woraus Rang 10 resultiert. Nach den 3 Rennen liegt Piastri im WM-Kampf 10 Punkte vor Norris, 49 vor Verstappen.

Kanadische Premiere

Mit Russell im Mercedes siegt in Kanada erstmals keiner der 3 Titel-Kandidaten. Nicht zuletzt, weil Norris eine Kollision mit Teamkollege Piastri auslöst und ohne Punkt bleibt. In Österreich wird dann Verstappen abgeschossen, der erstmals seit 15 Monaten ausscheidet. Wie in Spielberg feiert McLaren anschliessend auch in Grossbritannien, Belgien und Ungarn Doppelsiege. Verstappen liegt in der Sommerpause schon 97 Punkte hinter Piastri.

Die Hundert-Punkte-Marke und das Comeback

Beim Heim-GP in den Niederlanden wird Verstappen zwar Zweiter, sein Rückstand auf Piastri überschreitet aber erstmals die 100-Punkte-Marke. Alle sind sich einig: «Mad Max» hat mit dem Titel nichts mehr zu tun. Ehe Verstappen in Italien und Aserbaidschan gewinnt und auch in Singapur als Zweiter das McLaren-Duo nach einem harten Manöver von Norris hinter sich lässt. In den USA holt Verstappen Sprint und GP und liegt plötzlich nur noch 40 Zähler hinter Piastri.

Piastri fällt vom Thron – McLaren zeigt Nerven

Das anhaltende Formtief Piastris führt in Mexiko zu einem Leaderwechsel. Norris löst seinen Teamkollegen nach 189 Tagen an der Spitze als WM-Führenden ab. In Brasilien baut der Brite die Führung aus. Dann folgen die «Papaya-Patzer»: Disqualifikation in Las Vegas, weil sich der Unterboden zu sehr abgenutzt hat. In Katar ein strategischer Fehler, der Verstappen den Anschluss im WM-Kampf ermöglicht.

Der letzte Akt – Verstappen-Sieg ohne Wirkung

Somit bleibt das faszinierende Titelrennen bis zum Schluss ein Dreikampf. Die Ausgangslage vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi hätte kaum spannender sein können. Mit 12 resp. 16 Punkten Vorsprung auf Verstappen und Piastri hielt Norris weiterhin die besten Karten in der Hand. Herausgekommen ist letztlich Folgendes: Verstappen gewinnt das letzte der Rennen vor Piastri zwar – weil Norris als Dritter aufs Podest fährt, holt sich dieser erstmals die WM-Krone.

