Im 4. Saisonrennen macht der Formel-1-Zirkus erstmals Halt in Europa. Dass sich das bisherige Bild deshalb völlig ändern wird, zeichnet sich aber nicht ab – im Gegenteil. Besonders beim Heimrennen in Imola wird mit Ferrari das bisher beste Team (2 Siege, 3 Podestplätze) bis in die Zehenspitzen motiviert sein, um mit den erwarteten 100'000 Fans zu feiern.

Wollen Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) oder Lewis Hamilton (Mercedes) die Scuderia stoppen, müssen sie bereits am Freitag im Qualifying voll angreifen. «Im GP Emilia Romagna ist Überholen sehr schwierig, darum ist eine gute Startposition elementar», sagt SRF-Kommentator Nico Müller (siehe Video oben).

1. Sprint der Saison

Das Qualifying findet diesmal bereits am Freitag statt, weil am Samstag der 1. von 3 Saison-Sprints im Programm steht. Neu werden in den Sprints statt nur 8 volle 36 Punkte vergeben – das Format gewinnt damit an Relevanz.

01:23 Video Müller über die Vor- und Nachteile des Sprints Aus Sport-Clip vom 21.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden.

An Relevanz möchte auch Mercedes wieder gewinnen. Speziell Lewis Hamilton enttäuschte bisher, doch kampflos wird der siebenfache Weltmeister sicher keine Ferrari-Party zulassen.

00:56 Video Müller über den Formstand von Mercedes Aus Sport-Clip vom 21.04.2022. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden.