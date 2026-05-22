George Russell wird das Sprintrennen im Rahmen des GP Kanada am Samstag von der Pole Position aus in Angriff nehmen. Der Brite verwies im Qualifying seinen Teamkollegen und WM-Leader Kimi Antonelli auf den 2. Platz. Dahinter folgte Lando Norris im McLaren.

Russell sicherte sich den besten Startplatz in Montreal mit einem Vorsprung von 68 Tausendsteln. Der Brite steht damit zum zweiten Mal in seiner Karriere bei einem Sprint über rund einen Drittel der Grand-Prix-Distanz zuvorderst in der Startkolonne.

Antonelli als WM-Leader der Gejagte

Bei seiner Premiere Mitte März in China fuhr er sogleich zu seinem ersten Sprint-Sieg. Der 28-jährige Engländer war als Titelfavorit in die WM-Saison 2026 gestartet. Mittlerweile gilt jedoch sein acht Jahre jüngerer Teamkollege Antonelli als erster Anwärter auf den Titel. Der Teenager aus Italien gewann zuletzt drei Grands Prix in Folge und reiste mit 20 Punkten Vorsprung auf Russell als WM-Leader zum fünften Rennwochenende der Saison.

Das Qualifying hatte in der ersten Phase für längere Zeit unterbrochen werden müssen, weil Fernando Alonso mit seinem Boliden in die Abschrankungen krachte. Der Spanier blieb glücklicherweise unverletzt.

Der GP Kanada bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Samstag, 17:50 Uhr: Sprintrennen im kommentierten Livestream

Samstag, 21:55 Uhr: Qualifying auf SRF info

Sonntag, 21:20 Uhr: GP auf SRF info (später Wechsel auf SRF zwei)

Resultate