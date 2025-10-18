Max Verstappen im Red Bull will nach dem Vorjahressieg im Sprint nachdoppeln. Nico Hülkenberg zeigt starke Zeiten.

Max Verstappen hat die Pole Position für das Sprintrennen am Samstag in Austin erobert. Der niederländische Weltmeister, der schon im Vorjahr den Sprint von zuvorderst lanciert und schliesslich auch gewonnen hatte, distanzierte im Red Bull das McLaren-Duo. Lando Norris verlor auf Verstappen 0,071, Oscar Piastri 0,380 Sekunden. Das teaminterne Duell war zuletzt in Singapur durch einen harten Zweikampf der beiden neu angeheizt worden.

Direkt hinter den «Papayas» klassierte sich überraschend Nico Hülkenberg im Sauber. Nach Platz 2 im einzigen Training mischte der deutsche Routinier auch im Qualifying vorne mit und belohnte sich mit Startplatz 4. Sein brasilianischer Teamkollege Gabriel Bortoleto hingegen startet als 20. von ganz hinten.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Formel-1-Wochenende in Austin sehen Sie bei uns wie folgt: Samstag, 18:50 Uhr: Sprint (SRF zwei)

Samstag, 22:55 Uhr: Qualifying (SRF info)

Sonntag, 20:20 Uhr: Grand Prix (SRF zwei)

Setzt Verstappen die Aufholjagd fort?

Der Start zum Rennen über 19 Runden und etwas über 100 km erfolgt am Samstag um 19:00 Uhr Schweizer Zeit. Der Grand Prix geht am Sonntagabend ab 21:00 Uhr über die Bühne. In der WM-Wertung liegt Piastri 22 Punkte vor Norris. Theoretisch hat angesichts von 63 Punkten Rückstand auch Verstappen noch Chancen, die WM neuerlich für sich zu entscheiden. Durch das Sprintrennen kann ein Fahrer auf dem Circuit in Austin maximal 33 Punkte holen. Im Sprint werden die ersten acht mit Punkten belohnt.

