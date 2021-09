Das Podest

1. Daniel Ricciardo (AUS, McLaren)

2. Lando Norris (GBR, McLaren)

3. Valtteri Bottas (FIN, Mercedes)

Daniel Ricciardo feierte in der Formel 1 seinen ersten Sieg seit 3 Jahren und dem Triumph in Monaco. Der McLaren-Pilot hatte in Monza bereits nach dem Start Pole-Setter Max Verstappen überholt und sich an der Spitze festgesetzt.

Nach dem Unfall zwischen Verstappen und Lewis Hamilton stiess Lando Norris auf den 2. Rang vor. McLaren verteidigte die Führung bis ins Ziel und feierte den ersten Doppelsieg seit 9 Jahren.

Das Podest komplettierte Valtteri Bottas, der eine tolle Aufholjagd zeigte, nachdem er das Rennen von ganz hinten in Angriff nehmen musste. Sergio Perez, der eigentlich als 3. ins Ziel gekommen war, wurde unmittelbar nach der Zieleinfahrt um 2 Ränge zurückversetzt.

Der Crash von Verstappen und Hamilton

Eingangs der 26. Runde fuhren WM-Leader Verstappen und Verfolger Hamilton nebeneinander in die erste Schikane, beim Kontakt wurde Verstappens Red Bull über Hamiltons Mercedes katapultiert – sie strandeten im Kies. Beide kamen mit dem Schrecken davon.

Weltmeister Hamilton, der im WM-Kampf 5 Punkte hinter dem Niederländer liegt, war gerade aus der Boxengasse auf die Strecke zurückgekehrt. Die Rennkommissare sahen die Schuld bei Verstappen, weil Hamilton «signifikant vor dem Auto mit der Nummer 33» war. Der 23-Jährige wird beim nächsten Rennen in Russland in der Startformation 3 Plätze nach hinten verschoben werden.

Verstappens Red-Bull-Crew hatte übrigens beim eigenen Reifenwechsel kurz zuvor schwer gepatzt und etwa neun Sekunden verloren. Bereits beim Grossen Preis von Grossbritannien in Silverstone Mitte Juli waren Hamilton und Verstappen kollidiert.

Schliessen 02:18 Video Crash der Dominatoren: Verstappen fliegt über Hamilton Aus Sport-Clip vom 12.09.2021. abspielen 00:21 Video Red-Bull-Teamchef Horner: «Hamilton hat uns nicht genug Platz gelassen» Aus Sport-Clip vom 12.09.2021. abspielen

Die Alfa-Romeo-Fahrer

Antonio Giovinazzi erwischte einen tollen Start, kollidierte dann aber in der 1. Runde mit den Vorjahreszweiten Carlos Sainz und verlor seinen Frontflügel. Giovinazzi, der ans Ende des Klassements gespült wurde, bekam zusätzlich noch eine 5-Sekunden-Strafe aufgebrummt. Der Italiener beendete das Rennen auf dem 13. Platz.

Robert Kubica, der Ersatz des an Corona erkrankten Kimi Räikkönen, klassierte sich unmittelbar hinter Giovinazzi auf Rang 14.

Schliessen 01:09 Video Giovinazzi crasht mit Sainz und verliert den Frontflügel Aus Sport-Clip vom 12.09.2021. abspielen 00:18 Video Giovinazzi: «Unser Rennen war nach dem Unfall vorbei» Aus Sport-Clip vom 12.09.2021. abspielen

So geht es weiter

Nach 3 Rennen in 2 Wochen können die Fahrer nun ein bisschen durchschnaufen. Der nächste Grand Prix findet am 26. September im russischen Sotschi statt.