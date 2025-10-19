Legende: Eine Klasse für sich Max Verstappen. Getty Images/Mark Thompson

Das Podest

1. Max Verstappen (NED/Red Bull)

2. Lando Norris (GBR/McLaren) +7,959 Sekunden

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +15,373

Noch anfangs September – vor dem Grossen Preis in Monza (ITA) – hatte Max Verstappens Rückstand auf den australischen WM-Leader Oscar Piastri noch satte 104 Punkte betragen. Eineinhalb Monate und 4 Rennen später schrumpfte diese Zahl auf 40. Mit 3 Siegen und einem 2. Platz sammelte der Niederländer in den letzten 4 Grands Prix 101 Zähler (inkl. dem Sprintrennen am Samstag) und mischt damit definitiv wieder im Kampf um den WM-Titel mit.

Verstappen fuhr im Red Bull in Austin (USA) ein einsames Rennen und einen ungefährdeten Sieg ein. Der 28-jährige Pole-Setter baute seinen Vorsprung nach dem geglückten Start kontinuierlich aus. Sein 68. Sieg – der 4. in Austin seit 2021 – stand nie in Gefahr. Viel spannender war hinter ihm der Kampf um die weiteren Podestplätze.

McLaren – Ferrari – Ferrari – McLaren

Lando Norris (GBR/McLaren) wurde gleich beim Start von Ferrari-Pilot Charles Leclerc überholt. Zwar fiel der Monegasse wegen unterschiedlicher Strategien zwischenzeitlich zurück, kämpfte sich aber wieder nach vorne und holte sich Rang 2 zurück. Zumindest bis 4 Runden vor Schluss: Dann schlug Norris erneut zurück, überholte Leclerc in Kurve 1 und liess ihm auf den weicheren Reifen keine Chance mehr.

WM-Leader Oscar Piastri (McLaren) konnte keine grosse Aufholjagd lancieren. Der Australier machte gegenüber dem Qualifying nur einen Rang gut und musste sich mit Platz 5 zufriedengeben. Sein Vorsprung im WM-Klassement auf Verfolger und Teamkollege Norris beträgt noch 14 Punkte. Vor ihm klassierte sich noch Lewis Hamilton im anderen Ferrari.

Hülkenberg punktet für Sauber

Nach zuletzt 2 Rennen ohne Punkte schaute für Sauber im US-Bundesstaat Texas wieder einmal Zählbares heraus. Nico Hülkenberg, im Sprintrennen am Samstag noch vom Pech verfolgt, ergatterte mit dem 8. Rang 4 Punkte für den Hinwiler Rennstall. Der Deutsche, von Postion 11 aus ins Rennen gestartet, arbeitete sich schnell nach vorne und hielt sich konstant in den Top 10. Für Gabriel Bortoleto hingegen, der zuletzt in Monza gepunktet hatte, war es ein Wochenende zum Vergessen. Der Brasilianer reihte sich auf Rang 19 und somit ganz am Ende des Klassements ein.

So geht es weiter

Von Austin geht es rund 1000 Kilometer Richtung Süden nach Mexiko-Stadt. Dort findet am kommenden Wochenende der fünftletzte GP der Saison statt. SRF überträgt das Qualifying am Samstag ab 22:55 Uhr, das Rennen am Sonntag startet um 21 Uhr (live auf SRF ab 20:20 Uhr).

Resultate