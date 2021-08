Ein turbulenter Ungarn-GP wird überraschend zur Beute des Franzosen Esteban Ocon. Lewis Hamilton führt das WM-Klassement wieder an.

Ocons unverhoffte Premiere bei Chaos-GP in Ungarn

Das Podest

1. Esteban Ocon (FRA, Alpine-Renault)

2. Sebastian Vettel (GER, Aston Martin)

3. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

Ocon jubelt – Hamilton neuer WM-Leader

Esteban Ocon im Alpine-Renault hat beim Grossen Preis von Ungarn den ersten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere gefeiert – und das überraschend. Er wurde auf dem Podest von Sebastian Vettel und Lewis Hamilton flankiert. Letzterer eroberte sich die Führung im WM-Klassement zurück.

Crash in der 1. Kurve

Das doch überraschende Top-Trio ist auf einen Crash gleich nach Rennbeginn zurückzuführen. Mercedes-Pilot Valtteri Bottas verbremste sich auf der regennassen Strecke in der 1. Kurve, verlor den Grip und räumte damit mehrere Autos ab.

Das Rennen war nicht nur für den finnischen Unfallverursacher vorzeitig zu Ende, auch Sergio Perez (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) und Lance Stroll (Aston Martin) schieden aus. Max Verstappen fiel auf den 13. Platz zurück und konnte mit seinem lädierten Auto nicht zum Angriff blasen.

Bottas kassiert Strafe Box aufklappen Box zuklappen Valtteri Bottas wurde im Nachgang des Rennens für das Verursachen des Unfalls bestraft und für den nächsten GP in Belgien um 5 Plätze strafversetzt.

Hamilton allein beim Re-Start

Der anschliessende Re-Start sorgte für ein Kuriosum: Auf der mittlerweile wieder trockenen Strecke wechselten bis auf Hamilton sämtliche Fahrer die Reifen. Der Brite, der sich alleine an der Startlinie wiederfand, tat selbiges erst in der nächsten Runde und fiel dann an die hinterste Position des Feldes zurück.

01:10 Video Hamilton steht alleine an der Startlinie Aus Sport-Clip vom 01.08.2021. abspielen

Aber Hamilton konnte im Gegensatz zu Verstappen aus dem Vollen schöpfen. Der Brite setzte zu einer famosen Aufholjagd an und holte sich letztlich den 3. Platz. Im Kampf um den WM-Titel hat er Verstappen wieder überholt – er führt das Rivalenduell mit 192:186 Punkten an.

Die Alfa-Romeo-Fahrer

Im Gegensatz zu Williams-Mercedes (8. Nicholas Latifi, 9. George Russell) konnten die Fahrer von Alfa Romeo-Sauber nicht vom verkleinerten Teilnehmerfeld profitieren: Kimi Räikkönen wurde 11., Antonio Giovinazzi 14. und damit Letzter.

So geht es weiter

In 2 Wochen steht der 12. Grand Prix der Saison auf dem Programm. Am 29. August wird beim Grossen Preis von Belgien um WM-Punkte gefahren.