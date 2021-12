Zwei Rennen vor Schluss ist das Rennen um den Weltmeistertitel in der Formel 1 so spannend wie lange nicht mehr. Einer, der sich jedoch nicht gross mit dem Ausgang des Zweikampfs zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton beschäftigt, ist Alfa-Romeo-Pilot Kimi Räikkönen.

«Es ist gut für unseren Sport, dass die WM-Entscheidung mal wieder völlig offen ist», sagt der Finne zwar. Derzeit führt der 24-jährige Verstappen mit acht Punkten Vorsprung vor dem 36-jährigen Hamilton.

Wer wird F1-Weltmeister? Max Verstappen Max Verstappen % Lewis Hamilton Lewis Hamilton % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

«Wer am Schluss den Titel holt, ist mir aber egal. Der Beste wird gewinnen», meint Räikkönen, der Ende Saison seine Karriere beendet. Entscheidend dürfte laut dem Weltmeister von 2007 sein, wer dieses Wochenende am besten mit der neuen Strecke in Dschidda in Saudi Arabien klarkommen wird.