Kimi Antonelli kletterte auf seinen Mercedes und schmiss sich nach seinem nächsten Rennen für die Geschichtsbücher in die Blitz-Pose von Usain Bolt. Den legendären Jubel des schnellsten Mannes der Welt hatte der Shootingstar schon als Junior ausgepackt, mit seinem Sieg beim Grossen Preis von Japan brachte ihn der Italiener nun auf die grösstmögliche Bühne.

«Was ein Auto!», jubelte Antonelli, der mit seinem zweiten Saisonerfolg die Führung in der Formel 1 übernahm – als jüngster Fahrer überhaupt. «Das fühlt sich gut an», sagte Antonelli, der im Alter von 19 Jahren und 216 Tagen Rekordweltmeister Lewis Hamilton die Bestmarke abluchste (22 Jahre, 126 Tage).

«Hat mein Leben einfacher gemacht»

Es sei «noch ziemlich früh, um über die Meisterschaft nachzudenken», meinte der Sieger, doch die «Silberpfeile», die bislang alle drei Rennen gewonnen haben, seien «auf einem sehr guten Weg».

Dabei ist in Suzuka nicht alles reibungslos verlaufen: Nach seinem katastrophalen Start war der Pole-Setter bis auf Platz sechs zurückgefallen. Erst eine Safety-Car-Phase Mitte des Rennens brachte ihn auf Kurs. «Es hat mein Leben einfacher gemacht», sagte Antonelli.

Als erster Italiener seit Alberto Ascari 1953 gewann Antonelli zwei Rennen in Folge. Und so jubelte auch die Presse in der Heimat. «Bravissimo», schrieb die Gazzetta dello Sport: «Es ist ein magischer Moment für Kimi.» Und weiter: «Italien hat mit ihm endlich wieder einen Spitzenreiter im wichtigsten Motorsport gefunden. Er ist ein Pilot, der Formel-1-Geschichte schreiben kann, denn er ist erst 19 Jahre alt.»

Weitere Pressestimmen aus Italien Box aufklappen Box zuklappen Corriere dello Sport: «Kimi Antonellis Leistungen werden immer spektakulärer. Nach seinem historischen Sieg als erster Italiener seit 20 Jahren legt Antonelli nach: Triumph beim Grand Prix von Japan in Suzuka – und neue Führung in der Formel 1! Ein ausserordentlicher Leclerc hält Russells Mercedes hinter sich.» Corriere della Sera: «Antonelli schafft ein Meisterwerk mit einer Machtdemonstration, die vor allem seinen Teamkollegen George Russell unter Druck setzt. Antonellis Leistung ist die eines Routiniers – mit gerade einmal 19 Jahren. Auch Charles Leclerc überzeugt erneut und bringt Ferrari auf Platz drei, obwohl die Scuderia an diesem Wochenende klar hinter Mercedes und McLaren lag.» Il Messaggero: «Kimi Antonelli schreibt für Italien Formel-1-Geschichte. Kimi zeigt Grosses, sicherlich auch dank eines makellosen, zuverlässigen und schnellen Mercedes. Doch der Bologneser nutzt die sich ihm bietenden Gelegenheiten optimal.» La Stampa: «Kimi schreibt Rekorde: Nur zehn Fahrer vor Antonelli – darunter auch Charles Leclerc 2019 – schafften es, nach ihrem ersten Karrieresieg direkt zwei Siege in Folge zu holen.»

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