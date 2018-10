Im Anschluss an seinen ersten Sieg nach über 2000 Tagen lässt Kimi Räikkönen seine Maske fallen – und seinen künftigen Arbeitgeber Sauber träumen.

Nach Sieg in Plauderlaune

Im ersten Moment konnte Kimi Räikkönen nicht aus seiner Haut raus. Er nahm seinen 21. GP-Sieg in gewohnter «Iceman»-Manier zur Kenntnis.

Doch später übermannten den 39-jährigen Finnen in Austin die Glücksgefühle. So taute er an der Pressekonferenz förmlich auf und gab auch private Einblicke. Dabei huschte ein Lächeln über sein Gesicht:

Meine Kinder Rianna und Robin haben mich schon eine Weile nach einer neuen Siegerkappe gefragt.

Nun darf der Papa zu Hause endlich Vollzug melden. Dennoch bezweifelte Räikkönen, dass seine Kinder den GP der USA aufgrund der Zeitverschiebung daheim vor dem TV miterlebt hätten:

Sie sind wahrscheinlich während des Rennens eingeschlafen. Aber meine Frau hat es hoffentlich gesehen.

Sportlich würdigte der zukünftige Sauber-Pilot seinen Coup wie folgt: «Ich habe bewiesen, dass sich ein paar Leute geirrt haben.» Mit dieser Aussage zielte der Oldie darauf ab, dass er von vielen abgeschrieben worden ist. «Ich werde langsam älter, aber offenbar kann ich es noch. Es sollte also okay sein, noch ein paar Jahre draufzuhängen. Mir macht es noch immer Spass.»

Vorfreude bei Sauber steigt

Ob diesen Worten dürfte der Hinwiler Rennstall frohlocken. Bei Sauber unterschrieb der Weltmeister von 2007 nach zuletzt 5 Ferrari-Saisons für die Jahre 2019 und 2020. Den umgekehrten Weg wird Youngster Charles Leclerc (21) gehen.

Und der Nordländer machte auch noch diese Aussage, die Sauber freuen dürfte: «Ich kann mit meinem nächsten Schritt prima leben. Auch meine Familie wird sich freuen, dass ich künftig mehr daheim sein kann.» Das Sauber-Werk ist nur eine knappe halbe Autostunde von seinem Zuhause entfernt.

Räikkönen sorgte in Texas für das Ende einer bemerkenswerten Durststrecke:

2044 Tage und 113 Rennen war er in der Formel 1 zuletzt ohne Sieg geblieben.

war er in der Formel 1 zuletzt ohne Sieg geblieben. Räikkönen ist nun der Fahrer mit dem grössten Zeitabstand zwischen seinem ersten und letzten Karriere-Sieg. Seine Premiere hatte er damals in Malaysia vor 15 Jahren, 6 Monaten und 28 Tagen gefeiert.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 21.10.2018, 19:30 Uhr