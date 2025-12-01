McLaren hat sich in den letzten beiden Rennen zweimal selber ausgebremst. Nun droht die Papaya-Party tatsächlich noch zu platzen.

«Gebt McLaren eine Waffe, und sie schiessen sich selbst ins Knie»

Legende: Der nächste Tiefschlag Lando Norris liegt nach der Doppel-Disqualifikation in Las Vegas und dem taktischen Fehler seines Teams in Katar nur noch 12 Punkte vor Max Verstappen. Keystone/AP/DARKO BANDIC

Ein «ungeheuerlicher Fehler» von McLaren serviert Max Verstappen den Sieg in Katar auf dem Silbertablett. Lando Norris und Oscar Piastri fahren während einer Safety-Car-Phase im Gegensatz zu allen anderen nicht an die Box. Der taktische Fauxpas wird vom Niederländer gnadenlos bestraft. Für die internationale Presse ist Verstappen wie der Bösewicht aus einem Horrorfilm, der nicht tot zu kriegen ist. Einige ausgewählte Beispiele aus dem Blätterwald:

Daily Mail (ENG): «Desaster für Piastri. Gebt McLaren eine Pistole, und sie schiessen sich selbst ins Knie. Verstappen jagt dank eines katastrophalen Strategiefehlers weiter den Titel. Er ist der Albtraum-Bösewicht aus Zak Browns Horrorfilmen, der sie an den Rand des Abgrunds treibt.»

Telegraph (ENG): «Ein strategischer Patzer von McLaren erlaubt es Max Verstappen, den Sieg zu stehlen. Für McLaren wird Verstappen nun zum Schurken aus einem Horrorfilm, der nicht tot zu kriegen ist.»

Guardian (ENG): «Ein taktischer Fauxpas ebnet Verstappen den Weg. McLaren hat es irgendwie geschafft, Lando Norris und Oscar Piastri angreifbar zu machen. Dabei war Verstappen schon aus dem Titelrennen ausgestiegen. Es war ein ungeheuerlicher Fehler.»

AD (NED): «Max Verstappen darf nach einem teuren Fehler von McLaren wieder ernsthaft vom Titel träumen. Die -1-Saison findet ihren ultimativen Höhepunkt im allerletzten Rennen der Saison. Bei McLaren werden sie sich laut fragen: Wie um alles in der Welt konnte es dazu kommen, dass der Titelkampf vor dem allerletzten Rennen in Abu Dhabi noch immer nicht entschieden ist?»

L'Equipe (FRA): «Verstappen, McLarens Gift: Unter dem Druck von Verstappen strauchelt McLaren beim Grossen Preis von Katar erneut. Vor dem epischen Finale in Abu Dhabi am kommenden Sonntag ist der viermalige Weltmeister eindeutig die grösste Bedrohung für Lando Norris, der genauso verwundbar ist wie sein Team.»

As (ESP): «Verstappen heizt die Weltmeisterschaft an. Die Sterne standen günstig, eine unverzichtbare Voraussetzung, aber McLaren tat mit einer katastrophalen strategischen Entscheidung den Rest.»

McLaren: «Sieg weggeworfen»

Verstappen könnte im letzten Rennen tatsächlich zum ungebetenen Gast werden, der die längst geplante Papaya-Party noch crasht. Sein Rückstand auf Norris beträgt nur noch 12 Punkte.

Bei McLaren versuchte man nach Rennende erst gar nicht, das Boxenstopp-Fiasko schön zu reden. McLaren-Boss Zak Brown sprach von einem «riesigen Fehler. Oscar war unfehlbar, wir haben seinen Sieg und Landos Podiumsplatz weggeworfen. Wir haben die falsche Entscheidung getroffen.»