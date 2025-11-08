Im Qualifying zum GP Brasilien stellt Norris die Bestzeit auf. Hülkenberg sorgt für ein Sauber-Ausrufezeichen.

Der WM-Leader blieb auch im Qualifying von Sao Paulo unangefochten. Nach seinem Start-Ziel-Sieg im Sprint am Nachmittag doppelte Lando Norris nach und stellte in 1:09,511 Minuten die Bestzeit auf. Dank dieser darf er am Sonntag von der Pole Position aus ins Rennen gehen.

Hinter dem Briten klassierten sich der Italiener Kimi Antonelli (Mercedes) und der Monegasse Charles Leclerc (Ferrari). Oscar Piastri, Norris' Teamkollege und erster Verfolger in der WM-Wertung, sicherte sich Startplatz 4.

Einen Rückschlag im Kampf um die Weltmeisterschaft erlitt Max Verstappen (NED). Mit seinem Red Bull hatte der aktuell Dritte im Klassement «null Grip», wie er an seine Box funkte. So blieb er überraschend bereits im Q1 hängen und wird nur von Startplatz 16 ins Rennen gehen.

Hülkenberg auf Startplatz 10

Ein starker Qualifying-Auftritt gelang Nico Hülkenberg. Der Deutsche im Sauber schaffte es zum ersten Mal in dieser Saison ins Q3. Dort konnte er sich allerdings nicht mehr verbessern und wird als Zehnter starten. Hülkenbergs Teamkollege Gabriel Bortoleto (BRA) musste nach einem Crash im Sprintrennen auf das Qualifying verzichten und nimmt den letzten Startplatz ein.

