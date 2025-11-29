Legende: Startet am Sonntag in Katar von zuvorderst Oscar Piastri. IMAGO/NurPhoto

Die Strecke in Katar liegt ihm einfach. Der WM-Zweite Oscar Piastri machte im Qualifying nämlich dort weiter, wo er zuvor aufgehört hatte. Wie schon im Training, in der Sprint-Qualifikation und im Sprintrennen war der australische McLaren-Pilot am Samstagabend wieder der Schnellste. Mit einer Zeit von 1:19,387 Minuten konnte er im Q2 gar seinen Streckenrekord vom Freitag im Sprint-Qualifying unterbieten.

Die Frontreihe wird durch WM-Leader Lando Norris komplettiert, Red Bulls Max Verstappen startet direkt hinter den beiden McLaren-Fahrern. Für Norris gibt's am Sonntag verschiedene Szenarien, um den Titel vorzeitig klar zu machen. Das «einfachste»: das Rennen gewinnen.

Sauber-Piloten scheiden im Q2 aus

Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto mussten ihre Boliden nach dem Q2 abstellen. Während der Deutsche am Sonntag als Elfter aus der sechsten Reihe startet, nimmt der Brasilianer das Rennen trotz Q2-Ausscheiden als 19. von der letzten Reihe in Angriff. Dies, weil er nach dem Crash in Las Vegas mit Lance Stroll fünf Strafplätze einbüsst.

Vor allem für Hülkenberg wäre im Qualifying mehr dringelegen, verpasste er das Q3 doch um 3 Tausendstel. Isack Hadjar von den Racing Bulls verdrängte den Sauber-Piloten in letzter Sekunde von einem Top-Ten-Platz.

Hamilton enttäuscht weiter

Für Lewis Hamilton gab's einmal mehr ein Qualifying zum Vergessen. Der siebenfache britische Weltmeister scheiterte bereits im Q1 und unterbot als 18. gar sein Resultat vom Sprintrennen am Samstagnachmittag um einen Rang.

Ebenfalls nach dem ersten Quali-Teil bereits Schluss war für Verstappens Red-Bull-Kollegen Yuki Tsunoda. Dies, nachdem der Japaner zuvor im Sprintrennen als Fünfter noch überzeugt hatte.

