Acht Ausfälle, zwei Rennunterbrüche und die üblichen Verdächtigen zuoberst – der GP Toskana hatte es in sich.

Räikkönen in den Punkten

Das Podest

1. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes) 01:45:00

2. Valtteri Bottas (FIN, Mercedes) +04,880

3. Alexander Albon (THA, Red Bull) +08,064

Out: u.a. Max Verstappen, Antonio Giovinazzi, Lance Stroll, Carlos Sainz, Pierre Gasly

Der Rennverlauf

Unterbrüche, Unterbrüche, Unterbrüche: Es war ein spezielles Rennen bei der Formel-1-Premiere auf dem Autodromo Internazionale del Mugello beim GP der Toskana. Zwei Massencrashs, zwei rote Flaggen und das übliche Podest: Trotz dem aussergewöhnlichen Rennverlauf fuhren die beiden «Silberpfeile» souverän auf die Ränge 1 und 2. Lewis Hamilton holte sich seinen 90. GP-Sieg vor Valtteri Bottas und Alexander Albon, der erstmals in seiner Karriere aufs Podest fuhr.

Die Unfälle

Der Auftakt ins Rennen war mit zwei Massencrashs turbulent:

1. Runde: Bereits nach wenigen Kurven ist das Rennen für Max Verstappen und den Sieger von Monza, Pierre Gasly, zu Ende. Nach einer Verkettung von unglücklichen Umständen landen die beiden Piloten im Kiesbett.

Bereits nach wenigen Kurven ist das Rennen für Max Verstappen und den Sieger von Monza, Pierre Gasly, zu Ende. Nach einer Verkettung von unglücklichen Umständen landen die beiden Piloten im Kiesbett. 7. Runde: Kaum hat der Safety Car die Strecke wieder verlassen, kommt es zum nächsten Unfall. Beim fliegenden Neustart wartet Bottas extrem lange zu, wieder Gas zu geben. Als Folge fahren im hinteren Teil des Feldes mehrere Boliden aufeinander auf. Carlos Sainz, Nicholas Latifi, Kevin Magnussen und Antonio Giovinazzi scheiden aus.

Aufgrund der Trümmerteile auf der Strecke musste das Rennen komplett unterbrochen werden. Mit einem stehenden Neustart fand der GP seine Fortsetzung – dieses Mal ohne Überraschung. Problemlos liess Hamilton Bottas hinter sich, die beiden Mercedes zogen davon.

Monza-Podest als Unglücksbringer

Dieser Rennunterbruch sollte aber noch nicht der letzte gewesen sein. Nach einem Reifenplatzer verlor Lance Stroll in der 43. Runde die Kontrolle über seinen Boliden und krachte in die Abschrankung. Wieder rote Flagge, wieder Unterbruch. Mit Stroll war neben Gasly und Sainz auch der letzte Pilot, der beim GP Monza überraschend auf das Podest gefahren war, ausgeschieden.

Ferraris getrübtes Jubiläum – Alfa in den Punkten

Beim 1000. Formel-1-Rennen von Ferrari gab es für die Italiener nichts zu feiern. Charles Leclerc (8.) und Sebastien Vettel (10.) fuhren zwar in die Punkte, blieben aber wie so oft in dieser Saison hinter den Erwartungen zurück. Kimi Räikkönen beendete das Rennen trotz 5-Sekunden-Strafe auf dem 9. Platz und holte für Alfa Romeo zwei Punkte.

Legende: Trotz Jubiläums-Lackierung ohne Exploit Charles Leclerc und Ferrari. Getty Images

So geht es weiter

Da der GP in Singapur bereits frühzeitig abgesagt wurde, findet das nächste Rennen erst in zwei Wochen statt. Auf dem Programm steht dann der Grosse Preis von Russland in Sotschi.