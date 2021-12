Legende: Die entscheidende Szene Max Verstappen überholt Lewis Hamilton auf der allerletzten Runde der Saison. imago images

Was war das für ein Herzschlag-Finale am Sonntagnachmittag?! Auf der allerletzten Runde überholte Max Verstappen beim GP in Abu Dhabi Lewis Hamilton, entthronte den siebenfachen Champion und sicherte sich erstmals den Titel in der Formel 1.

Der Triumph des Niederländers war ebenso dramatisch wie kontrovers. Das zeigt auch ein Blick in die internationale Presse.

Kritische Stimmen aus Grossbritannien

: «Es war als der grösste Formel-1-Höhepunkt angekündigt worden. So gab die Formel 1 der Welt, was sie wollte. Aber indem sie das tat, schien der Sport das Konzept von Fairness, Gerechtigkeit und Chancengleichheit umzukehren. Man drehte ein bisschen am Regelbuch und entschied den Titel im Sinne des versprochenen Dramas und des Spektakels.» The Guardian : «Verstappen feierte seinen ersten Gewinn einer Formel-1-WM nach einer riesigen Kontroverse, die seinen Titel immer noch etwas zweifelhaft macht.»

: «Verstappen feierte seinen ersten Gewinn einer Formel-1-WM nach einer riesigen Kontroverse, die seinen Titel immer noch etwas zweifelhaft macht.» The Sun: «Das Safety Car scheint den Teppich unter Hamiltons Füssen weggezogen zu haben und wird sicher zur grössten Kontroverse in der Formel-1-Geschichte.»

02:03 Video Irre letzte Runde: Verstappen schnappt Hamilton den WM-Titel weg Aus Sport-Clip vom 12.12.2021. abspielen

Im Rest Europas wird Verstappen gehuldigt