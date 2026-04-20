Legende: In der Rennpause wurde am Reglement geschraubt In der Formel 1. Imago/PsnewZ

Der Internationale Automobilverband FIA hat am Montag mehrere Regelanpassungen in der Formel 1 bekannt gegeben und damit zumindest vereinzelt auf Kritik am neuen Reglement der Rennserie reagiert. Die Mehrzahl der Anpassungen soll schon beim nächsten Grand Prix in Miami Anfang Mai greifen.

Unter anderem sollen die Fahrer künftig weniger stark während einer Runde gezwungen sein, auf das Laden der Batterie für den Elektro-Anteil des Motors zu achten. Dieses Energie-Management war von einer Reihe der Fahrer – angeführt von Superstar Max Verstappen – an den ersten drei Renn-Wochenenden hart kritisiert worden. Zudem sollen zusätzliche Sicherheitsmassnahmen bei Starts und während der Rennen eingeführt werden, um Auffahrunfälle zu verhindern.

Zuletzt war es zu gefährlichen Situationen gekommen, weil Fahrer mit einer vollgeladenen Batterie und Zusatzschub mit hoher Geschwindigkeit an die Konkurrenz heranrasten, deren Elektro-Motor gerade über weniger Energie verfügte.

Bevor die Anpassungen in Kraft treten können, ist jedoch noch die formelle Zustimmung des Motorsport-Weltrats erforderlich.

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