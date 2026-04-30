Nach über einem Monat Pause ist die Formel 1 zurück. Wir bringen Sie auf den neuesten Stand.

Lange Pause, neue Regeln – aber die «alten» Favoriten?

In Miami heulen die Formel-1-Motoren nach einer längeren Pause wieder auf. SRF-Experte Marc Surer liefert die Updates zu folgenden Punkten:

Die Teams: «Alle haben aufgerüstet, ihre Autos verbessert und auch die Daten analysiert. Wie ich gehört habe, ist bei McLaren am meisten passiert, man spricht schon fast von einem neuen Auto. Sie waren ja ein bisschen in Rückstand. Wie man auch hört, soll der ‹Macarena›, der Heckflügel von Ferrari, jetzt auch von RedBull kopiert worden sein.»



«Alle haben aufgerüstet, ihre Autos verbessert und auch die Daten analysiert. Wie ich gehört habe, ist bei McLaren am meisten passiert, man spricht schon fast von einem neuen Auto. Sie waren ja ein bisschen in Rückstand. Wie man auch hört, soll der ‹Macarena›, der Heckflügel von Ferrari, jetzt auch von RedBull kopiert worden sein.» Neuerungen in der Qualifikation: «Ab sofort darf der Boost nicht mehr so viel Leistung abgeben, damit die Geschwindigkeitsunterschiede nicht zu gross werden. Hinzu kommt, dass man jetzt nur noch auf der Geraden 350 Kilowatt elektrische Energie einsetzen kann. In den kurvenreichen Teilen ist das nicht erlaubt, da dürfen es maximal 250 Kilowatt sein. Das spart Energie, man muss dadurch weniger aufladen.»



«Ab sofort darf der Boost nicht mehr so viel Leistung abgeben, damit die Geschwindigkeitsunterschiede nicht zu gross werden. Hinzu kommt, dass man jetzt nur noch auf der Geraden 350 Kilowatt elektrische Energie einsetzen kann. In den kurvenreichen Teilen ist das nicht erlaubt, da dürfen es maximal 250 Kilowatt sein. Das spart Energie, man muss dadurch weniger aufladen.» Allan McNish, neuer Audi-Renndirektor: «Wir kennen ihn noch aus der Formel 1 als Toyota-Fahrer. Er hat aber auch mit Audi in LeMans gewonnen und war danach Teamchef in der Formel E. Zuletzt hat er sich bei Audi um den Nachwuchs gekümmert. Ich glaube, er ist eine gute Wahl, weil er ein Interner ist.»

Welche Änderungen in der Qualifikation geplant sind und was Surer vom Rennwochenende in Miami erwartet, erfahren Sie im Video oben.

Formel 1 live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Formel-1-Wochenende in Miami wie folgt live bei SRF: Freitag, 1. Mai: Qualifying Sprint , 22:25 Uhr

, 22:25 Uhr Samstag, 2. Mai: Sprint , 17:50 Uhr

, 17:50 Uhr Samstag, 2. Mai: Qualifying GP , 21:55 Uhr

, 21:55 Uhr Sonntag, 3. Mai: GP Miami, 21:35 Uhr