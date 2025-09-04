Ausgerechnet bei seinem ersten Auftritt im Ferrari in Monza muss Lewis Hamilton um 5 Startplätze zurück. Der Brite gibt sich kämpferisch.

Legende: Steht vor einem sehr speziellen GP in Monza Ferrari-Pilot Lewis Hamilton. Imago/Beautiful Sports

Lewis Hamilton hat mit Unverständnis auf seine Startplatzstrafe für den Grossen Preis von Italien in Monza reagiert. «Ich war ziemlich geschockt», sagte er am Donnerstag in Monza, die Sanktion sei «ziemlich hardcore. Aber ich lerne daraus, es bringt nichts, sich zu beklagen.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Formel 1 in Monza gibt es am Wochenende wie folgt live zu sehen: Qualifying, Samstag ab 15:55 Uhr auf SRF zwei

GP, Sonntag ab 14:50 Uhr auf SRF info

Am vergangenen Sonntag war die Strafe erst vier Stunden nach dem Rennen in Zandvoort ausgesprochen worden, wirksam wird sie nun ausgerechnet beim Heimrennen von Ferrari am Sonntag: In Monza muss er fünf Startplätze zurück. Für Hamilton wird die ohnehin schwierige Lage damit verschärft.

Ich denke darüber nach, wie ich als Kind Michael Schumacher dabei zugesehen habe, wie er hier gewinnt.

«Es wird herausfordernd», sagte er, «das Qualifying ist sowieso schon so eng. Ins Q3 der besten zehn zu kommen, ist schwer. Unter die besten fünf zu kommen noch schwerer. Dann bei meinem ersten Rennen mit Ferrari in Monza eine solche Strafe zu erhalten, ist nicht toll. Aber ich bin sehr motiviert, die Plätze wieder gut zu machen.»

Nach Fahrfehler out

In Zandvoort hatte Hamilton auf zwei Sichtungsrunden vor dem Start unter Gelber Flagge nicht ausreichend verlangsamt, dafür setzte es später die Strafe. Im Rennen schied er dann nach einem Fahrfehler aus. Gewonnen hat der Rekordweltmeister in diesem Jahr nur den Sprint in China, in einem Grand Prix schaffte er es als Ferrari-Fahrer noch nicht aufs Podest.

Im Auto habe er sich zuletzt aber wohler gefühlt, der Trend sei «positiv». Seiner ersten Ausfahrt mit der «Scuderia» in Monza fiebere er ohnehin entgegen. «Ich denke darüber nach, wie ich als Kind Michael Schumacher dabei zugesehen habe, wie er hier gewinnt», sagte Hamilton: «Wenn ich am Freitag die Garage im Ferrari verlasse, wird das sehr speziell.»

