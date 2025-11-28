Wird Lando Norris bereits an diesem Wochenende Formel-1-Weltmeister. Hier gibt's alles zu den Szenarien.

Die McLaren-Doppeldisqualifikation von Las Vegas hat das WM-Rennen in der Formel 1 nochmals unerwartet spannend gemacht. Weiterhin in der Pole Position befindet sich Lando Norris – doch nun ist ein starkes Nervenkostüm gefragt.

Herausgefordert wird der Brite nicht nur von Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull, sondern auch von Teamkollege Oscar Piastri. Beide liegen vor dem zweitletzten Saison-GP in Katar 24 Punkte zurück.

So wird Norris am Sonntag Weltmeister Box aufklappen Box zuklappen Beim GP in Katar werden maximal 33 Punkte verteilt (8 für den Sprint-, 25 für den GP-Sieger). Beim abschliessenden GP in Abu Dhabi sind es dagegen nur noch 25. Gewinnt Norris den GP Katar, reichen ihm (wegen der höheren Anzahl Siege resp. 2. Plätze) 25 Punkte Vorsprung für den vorzeitigen Titel, ansonsten müssten es 26 Punkte sein. Einige Szenarien: Siegt Norris im GP und wird im Sprint mindestens 7., ist er Weltmeister.

Wird Norris im GP 2. hinter Piastri oder Verstappen, so kann er selbst bei einem Sprintsieg nicht vorzeitig Weltmeister werden.

Wird Norris im GP 2. hinter einem anderen Fahrer als Piastri oder Verstappen, so reicht ihm ein 2. Rang im Sprint sicher.

Angriffiger Piastri

Dass sich Piastri in den Dienst von Norris stellen könnte, um McLaren den WM-Titel zu sichern, schloss der Australier aus: «Wir hatten eine sehr kurze Diskussion und die Antwort ist nein», so der 24-Jährige. Vielmehr sieht er selbst eine Titelchance: «Ich weiss, dass es nicht unmöglich ist.» Verstappen hatte seinerseits bereits nach seinem Sieg in Las Vegas angekündigt: «All in.»

Norris, der sich schon seit Montag in Lusail aufhält, gibt sich angesichts der Kampfansage der Konkurrenten zugleich respektvoll und gelassen: «Ich weiss, wozu Max in der Lage ist, und ich denke, Oscar ist das genauso», so der WM-Leader. «Und ich freue mich, ihnen einen guten Kampf auf der Strecke zu liefern.»

Der GP Katar live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Freitag, 28. November 18:25 Uhr: Sprint-Qualifying Samstag, 29. November 14:40 Uhr: Sprint

18:55 Uhr: Qualifying Sonntag, 30. November 16:20 Uhr: GP

Das Gespenst von 2007

Vor 18 Jahren hatte McLaren-Mercedes in der WM-Schlussphase mit Lewis Hamilton und Fernando Alonso schon einmal zwei heisse Eisen im Feuer, den Titel holte aber Kimi Räikkönen im Ferrari.

Trotz dieser Déjà-vu-Gefahr verzichtet der Rennstall heuer weiterhin auf eine Stallorder. McLaren-Teamchef Andrea Stella sagte: «Bei noch zwei ausstehenden Rennen verdienen beide die Chance, um den Titel zu kämpfen.»

Er ist damit auf einer Linie mit Geschäftsführer Zak Brown, der vor kurzem gemeint hatte: «Sollte das Gleiche passieren wie 2007, dann habe ich lieber diesen Ausgang als all die anderen Möglichkeiten, weil wir einen von beiden Fahrern favorisieren würden.» Nach solchen Aussagen wäre ein Meinungswechsel komplett unglaubwürdig.

