Am GP in Tschechien fuhr Lüthi seinen zweiten «Nuller» ein und beklagte sich über Probleme mit den Bremsen. Gleiches Szenario drei Monate zuvor am GP in Argentinien: «Ich konnte auf den Bremsen nicht verzögern», meinte der Emmentaler. Eine Woche später harmonierten Lüthi und seine Bremsen wie nie zuvor. Der 32-Jährige fuhr am GP Americas zum Sieg.

Die «Hassliebe» zu seinen Bremsen hat Lüthi bereits wichtige Punkte im WM-Ranking gekostet. Wie findet der Emmentaler den Weg zurück in das Rennen um den WM-Titel?

Der Fluch mit den Bremsen

Da in der Moto2 alle Piloten mit denselben Motoren fahren, ist ein Überholmanöver praktisch ausschliesslich während den Bremsphasen möglich. «Dies gelingt dem Fahrer nur, wenn die Maschine perfekt auf den Fahrstil des Piloten abgestimmt ist», meint SRF-Kommentator Marco Felder.

Tom Lüthi ist sensibler als andere Piloten.

Nicht die Bremsen selbst seien Lüthi zum Verhängnis geworden, sondern das Zusammenspiel zwischen Fahrer, Maschine, Streckenbeschaffenheit und Wetter habe in den Schlüsselmomenten nicht gepasst.

«Lüthi ist sensibler als andere Piloten und spürt, ob und wann er mit seiner Maschine harmoniert.» Eine hilfreiche Eigenschaft, wenn es darum geht, die perfekte Abstimmung zu finden. Seine analytischen Fähigkeiten können Lüthi aber auch zum Verhängnis werden. «Stimmen nicht alle Parameter, hat der Emmentaler Mühe, ein gutes Resultat herauszufahren», erklärt Felder.

«Hochgeschwindigkeits-Strecke» in Österreich

Bereits nächste Woche findet der GP in Österreich statt. Lüthi bleibt nur kurz Zeit, um seine Rennen zu analysieren und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.

Felder hebt hervor, dass das Wetter beim GP eine entscheidende Rolle spielen wird. «Bleibt es trocken, hat Lüthi die Möglichkeit, die nötigen Anpassungen für ein perfektes Rennen vorzunehmen. Wird es nass, befindet er sich in einer schwierigen Ausgangslage.»

Die Siegesserie von Alex Marquez

Felder warnt aber auch vor einer möglichen Siegesserie des spanischen WM-Leaders Alex Marquez. «Der Motorsport ist eine Kopfsache. Jeder Sieg stärkt das Selbstbewusstsein und erhöht die Chancen auf einen weiteren Sieg.» Mit nur 17 Punkten Rückstand sind zudem die beiden Spanier Augusto Fernandez und Jorge Navarro dem Schweizer dicht auf den Fersen.

Lüthi muss wachsam bleiben, um bei einem allfälligen Ausfall von Marquez profitieren zu können. Felder bleibt aber realistisch: «Es wird schwierig, Marquez in seinem Lauf zu stoppen. Er ist der Top-Favorit im Rennen um den WM-Titel.»

