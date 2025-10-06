Legende: Das war die Ursache Marc Marquez (Mitte) war von Marco Bezzecchi (rechts) zu Fall gebracht worden. Imago/Xinhua

Motorrad: Schulterverletzung bremst Marquez

Nach seinem Sturz beim GP in Indonesien wird MotoGP-Weltmeister Marc Marquez die kommenden beiden Rennwochenenden in Australien (17.-19. Oktober) und Malaysia (24.-26. Oktober) aufgrund einer Schulterverletzung verpassen. Der spanische Ducati-Werkspilot habe eine Fraktur am Schulterblatt und eine Bänderverletzung an der rechten Schulter erlitten, teilte sein Team mit. «Glücklicherweise ist die Verletzung nicht schwerwiegend, aber es ist wichtig, den Zeitplan für die Genesung einzuhalten», sagte der siebenfache MotoGP-Champion. Sein Ziel sei es, vor Ende der Saison zurück zu sein.