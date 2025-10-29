Am Montagabend Ortszeit hiess es, Noah Dettwilers Zustand sei «stabil, aber kritisch». Nun hofft die Szene auf ein positives Update.

Legende: Hoffen auf ein erfreuliches Update zu seiner Gesundheit Noah Dettwiler. Freshfocus/Waldemar Da Rin

Die Motorsport-Welt bangt weiter um die Gesundheit von Noah Dettwiler. Vom Schweizer Moto3-Piloten, der am Sonntag in Sepang auf der Sighting Lap zum GP Malaysia schwer mit Weltmeister José Antonio Rueda kollidiert war, gab es am Mittwoch um 17 Uhr Ortszeit noch keine aktuellen Neuigkeiten.

Das letzte Update hatte seine Equipe am Montagabend Ortszeit gegeben: «Noah musste sich in den vergangenen Stunden mehreren Operationen unterziehen, die gut verlaufen sind. Gemäss der behandelnden Ärzteschaft ist sein Zustand stabil, aber immer noch kritisch.» Er werde auf der Intensivstation künstlich beatmet – aber auf einem niedrigen Level, erklärte der spanische MotoGP-Chefarzt Angel Charte am Montag gegenüber der spanischen Sportzeitung As.

Mehrere Herzstillstände, Milz entfernt

Dettwiler erlitt mehrere Herzstillstände und verlor viel Blut. Zudem seien Milz und Lunge verletzt worden. Dies bestätigte Dettwilers Manager David Kriech auf Anfrage von SRF. In der Not-OP am Sonntag sei Dettwiler die schwer verletzte Milz entfernt worden.

Vor dem Start des Moto3-Rennens in Sepang war Dettwiler am Sonntag in der Aufwärmrunde langsam am Streckenrand gefahren. Der spanische Weltmeister José Antonio Rueda übersah seinen Kontrahenten und krachte mit voller Wucht ins Heck des Solothurners.

