Der Italiener Francesco Bagnaia hat den Sprint beim GP Malaysia in überzeugender Manier gewonnen. Auf dem Rundkurs in Sepang verwies der Ducati-Pilot die beiden Spanier Alex Marquez und Fermin Aldeguer auf die weiteren Podestplätze. Der 20-jährige Aldeguer sicherte sich dank seines 3. Platzes die Auszeichnung «Rookie of the Year».
Bagnaia verbesserte nach Nullnummern bei den vorherigen WM-Stationen in Australien und Indonesien durch seinen Sieg wieder seine Chancen auf den 3. Platz im Gesamtklassement. Für das Hauptrennen am Sonntag hatte sich der 28-Jährige bereits vor dem Sprint die Pole Position gesichert.
Ohne Weltmeister Marquez
Der designierte Weltmeister Marc Marquez (ESP) war aufgrund einer Schulterverletzung nicht am Start. Der 32-Jährige wird die verbleibenden Saisonrennen verpassen und erst 2026 in den Motorrad-Circuit zurückkehren.
Sepang ist die drittletzte Station in der laufenden WM-Saison. Im November stehen zunächst der Grand Prix in Portugal und danach das Saisonfinale im spanischen Valencia auf dem Programm.
