Der Italiener distanziert die Konkurrenz im Sprint von Malaysia klar.

Der Italiener Francesco Bagnaia hat den Sprint beim GP Malaysia in überzeugender Manier gewonnen. Auf dem Rundkurs in Sepang verwies der Ducati-Pilot die beiden Spanier Alex Marquez und Fermin Aldeguer auf die weiteren Podestplätze. Der 20-jährige Aldeguer sicherte sich dank seines 3. Platzes die Auszeichnung «Rookie of the Year».

Bagnaia verbesserte nach Nullnummern bei den vorherigen WM-Stationen in Australien und Indonesien durch seinen Sieg wieder seine Chancen auf den 3. Platz im Gesamtklassement. Für das Hauptrennen am Sonntag hatte sich der 28-Jährige bereits vor dem Sprint die Pole Position gesichert.

Ohne Weltmeister Marquez

Der designierte Weltmeister Marc Marquez (ESP) war aufgrund einer Schulterverletzung nicht am Start. Der 32-Jährige wird die verbleibenden Saisonrennen verpassen und erst 2026 in den Motorrad-Circuit zurückkehren.

Sepang ist die drittletzte Station in der laufenden WM-Saison. Im November stehen zunächst der Grand Prix in Portugal und danach das Saisonfinale im spanischen Valencia auf dem Programm.