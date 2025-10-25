 Zum Inhalt springen

Sprint GP Malaysia Bagnaia gewinnt überlegen

Der Italiener distanziert die Konkurrenz im Sprint von Malaysia klar.

25.10.2025, 09:47

Der Italiener Francesco Bagnaia hat den Sprint beim GP Malaysia in überzeugender Manier gewonnen. Auf dem Rundkurs in Sepang verwies der Ducati-Pilot die beiden Spanier Alex Marquez und Fermin Aldeguer auf die weiteren Podestplätze. Der 20-jährige Aldeguer sicherte sich dank seines 3. Platzes die Auszeichnung «Rookie of the Year».

Bagnaia verbesserte nach Nullnummern bei den vorherigen WM-Stationen in Australien und Indonesien durch seinen Sieg wieder seine Chancen auf den 3. Platz im Gesamtklassement. Für das Hauptrennen am Sonntag hatte sich der 28-Jährige bereits vor dem Sprint die Pole Position gesichert.

Ohne Weltmeister Marquez

Der designierte Weltmeister Marc Marquez (ESP) war aufgrund einer Schulterverletzung nicht am Start. Der 32-Jährige wird die verbleibenden Saisonrennen verpassen und erst 2026 in den Motorrad-Circuit zurückkehren.

Sepang ist die drittletzte Station in der laufenden WM-Saison. Im November stehen zunächst der Grand Prix in Portugal und danach das Saisonfinale im spanischen Valencia auf dem Programm.

Programm-Hinweis

Box aufklappen Box zuklappen

Verfolgen Sie die Motorrad-Rennen am Sonntag wie folgt bei SRF:

  • 04:50 Uhr: Moto3
  • 07:50 Uhr: MotoGP

SRF zwei, sportlive, 25.10.2025, 9 Uhr 

