Noah Dettwiler befindet sich nach einem heftigen Zusammenprall in der Sighting Lap in Sepang mit ernsthaften Verletzungen in Spitalpflege.

Beim Zwischenfall ist der spanische Moto3-Weltmeister José Antonio Rueda ins Heck des Solothurners geprallt.

Rote Flagge statt geplanter Rennstart zur Moto3-Konkurrenz auf der malaysischen Halbinsel. Bei der drittletzten WM-Station 2025 ist Noah Dettwiler heftig gestürzt, verletzte sich schwerwiegend und wird aktuell im Spital vor Ort behandelt.

Legende: Sorgen um Noah Dettwiler Der Schweizer Moto3-Pilot musste auf der Strecke medizinisch versorgt werden. Keystone/AP Photo/Aaron Favila

Der Zwischenfall in der sogenannten Sighting Lap, der Besichtigung zur Strecke, lässt sich wie folgt beschreiben: In einem Moment, in dem die Maschine des Schweizers sichtlich langsamer geworden und der designierte Weltmeister José Antonio Rueda möglicherweise nicht bei voller Konzentration gewesen war, war es zu einem heftigen Crash gekommen.

Der Spanier donnerte in Dettwiler rein und erwischte das Heck der Maschine des 20-Jährigen, worauf beide Fahrer durch die Luft flogen und mehrere Trümmerteile eingesammelt werden mussten.

Mehrere Herzstillstände

Dettwiler erlitt gemäss Blick mehrere Herzstillstände und verlor viel Blut. Zudem seien Milz und Lunge verletzt worden. Dies bestätigte Dettwilers Manager David Kriech auf Anfrage von SRF. Die Situation sei ernst. In den nächsten Stunden stehen noch mehrere Operationen an.

Zum 19-jährigen Rueda gab es von offizieller Seite folgendes Update: Der Spanier ist bei Bewusstsein und hat sich beim Sturz vermutlich eine Hand gebrochen sowie diverse Prellungen zugezogen.

