Max Verstappen nutzt die Formel-1-Pause für einen Abstecher in die Langstreckenserie – und ist geschockt ob dem Todesfall.

Legende: Nachdenklich Formel-1-Star Max Verstappen (Archivbild). Mark Thompson/Getty Images

Am Sonntag drehte sich die Motorsportwelt weiter und auch Max Verstappen seine Runden auf der Nordschleife. Der erste Schock über einen folgenreichen Unfall in der Nürburgring-Langstreckenserie war gewichen, die Trauer blieb. Gemeinsam gedachten die Piloten vor dem Start des nächsten Rennens des tödlich verunglückten BMW-Fahrers Juha Miettinen, dann liessen sie wieder die Motoren heulen.

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«Motorsport ist etwas, das wir alle lieben. Aber Tage wie dieser erinnern uns daran, wie gefährlich er sein kann», hatte Verstappen am Samstag bei Instagram geschrieben und Miettinens Familie sein «tief empfundenes Beileid» ausgedrückt. Am Sonntag kondolierte der viermalige Formel-1-Weltmeister mit allen anderen Piloten beim Team des gebürtigen Finnen.

Verstappen, der zum Zeitpunkt des Unglücks nicht auf der Strecke war, nutzte die Absage der Formel-1-Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien für einen Ausflug auf die Nordschleife. Er wird ihm in trauriger Erinnerung bleiben.