Legende: Neu in der Geschäftsleitung Walter Reusser (Bild) teilt sich die Aufgaben mit Diego Züger. Keystone/Jean-Christophe Bott

Nach der eben erst zu Ende gegangenen, äusserst erfolgreichen Ski-alpin-Saison kommt es im Schweizer Verband zu Änderungen. Swiss-Ski teilt die Zuständigkeit für die stetig gewachsenen Aufgaben in der operativen Führung neu auf. Der Verband wird mit Walter Reusser und Diego Züger in Zukunft zwei Geschäftsführer haben.

Reusser, der bisherige Alpin-Direktor, übernimmt die Verantwortung für den Bereich «Sport», der gegenwärtige Marketing-Direktor Diego Züger für den Bereich «Commercial». Das neue Führungsduo wird von der Finanzchefin Claudia Lämmli unterstützt.

Züger hatte die Geschicke des Verbandes interimsmässig schon seit vergangenem November und dem Abgang von Bernhard Aregger gelenkt. Der Luzerner zog sich nach drei Jahren aus der operativen Führung zurück.

Mehr und neue Aufgaben im Verband

Die Aufteilung der Zuständigkeiten wird auf den 1. Mai vorgenommen. Sie soll die bestmögliche Anpassung an die veränderten internen und externen Rahmenbedingungen mit sich bringen. «Innerhalb unseres Verbandes sind in den vergangenen Monaten und Jahren verschiedene Tätigkeitsfelder dazugekommen», begründet Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann.

Auf sportlicher Seite ist die Zahl der Athletinnen und Athleten, der Trainer und Betreuerinnen stetig grösser geworden. Abseits der Wettkampf-Plätze ist der Umfang an Marketing-Aktivitäten gewachsen, gerade auch wegen der strategischen Einbindung in die kommenden Grossanlässe in der Schweiz. 2025 wird in Lenzerheide die Biathlon-WM und in St. Moritz die Snowboard- und Ski-Freestyle-WM durchgeführt, 2027 die WM im Ski alpin in Crans-Montana.

Flatscher neuer Alpin-Direktor

Nachfolger von Reusser, der den Posten des Alpin-Direktors seit gut drei Jahren inne hatte, wird Hans Flatscher. Der derzeitige Cheftrainer Nachwuchs ist seit 19 Jahren für den Schweizer Verband tätig. Zunächst war er acht Jahre lang als Abfahrtstrainer im Männer-Team angestellt, danach während sechs Jahren als Cheftrainer der Frauen-Equipe. Wer Flatscher im Nachwuchsbereich ersetzen wird, ist noch nicht geregelt.