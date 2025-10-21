Legende: Marcel Hirscher. key/Jean-Christophe Bott

Hirscher muss Comeback vertagen

Marcel Hirscher wird am Sonntag beim Weltcup-Auftakt in Sölden fehlen. «Die Reha ist super verlaufen, es hat sehr gut ausgeschaut, aber er war leider krank die letzten zweieinhalb Wochen», führt Patrick Riml, Projektchef von Hirschers Sponsor Red Bull, bei Servus TV aus. Dem 36-jährigen Wahl-Niederländer fehlen nun Trainingstage. Der 8-fache Gesamtweltcupsieger war erst Anfang September und damit 9 Monate nach seinem Kreuzbandriss die ersten Schneeschwünge gefahren.

9 Schweizer am Start

Beim Männer-Riesenslalom auf dem Rettenbachgletscher lanciert Swiss-Ski den Winter mit folgenden 9 Athleten: Marco Odermatt, Loïc Meillard, Thomas Tumler, Luca Aerni, Lenz Hächler, Fadri Janutin, Livio Simonet, Sandro Zurbrügg und Semyel Bissig. Im Vergleich zum Frauen-Aufgebot sind alle Fahrer schon Weltcup-erprobt.

TV-Hinweis zum Saisonstart Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die beiden Riesenslaloms zum Weltcup-Auftakt am Wochenende wie folgt live auf SRF zwei bzw. in der Sport App mittels Stream und Ticker: Frauen am Samstag: 09:45 und 12:45 Uhr

Männer am Sonntag: 09:45 und 12:45 Uhr

Ledecka verzichtet auf Olympia-Abfahrt

Ester Ledecka (30) wird bei Olympia 2026 in Cortina im Snowboard-Parallel-Riesenslalom an den Start gehen und auf die alpine Abfahrt verzichten, die am selben Tag stattfindet. Die Doppel-Olympiasiegerin von 2018 hatte sich vergeblich um eine Anpassung des Kalenders bemüht.