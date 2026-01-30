Legende: Setzte ein Ausrufezeichen Philipp Kälin. Freshfocus/Matthias Hauer

Kälin mit Siegpremiere im Europacup

Auch in der zweiten Europacup-Abfahrt von Verbier steht ein Schweizer ganz oben: Philipp Kälin hat im Wallis seinen ersten Sieg auf dieser Stufe gefeiert. Der 21-jährige Schwyzer, der am Vortag Rang 10 belegt hatte, triumphierte genau ein Jahr nach seiner Podestpremiere im französischen Orcières. Im Weltcup kam Kälin bislang noch nie zum Einsatz. Mit Sandro Manser (5.), Arnaud Boisset (6.), Lenz Hächler (8.) und Livio Hiltbrand (10.) klassierten sich vier weitere Schweizer in den Top 10. In der ersten Abfahrt am Donnerstag hatte Alessio Miggiano vor Gaël Zulauf triumphiert.