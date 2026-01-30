Legende: Setzte ein Ausrufezeichen Philipp Kälin. Freshfocus/Matthias Hauer

Kälin mit Siegpremiere im Europacup

Auch in der zweiten Europacup-Abfahrt von Verbier steht ein Schweizer ganz oben: Philipp Kälin hat im Wallis seinen ersten Sieg auf dieser Stufe gefeiert. Der 21-jährige Schwyzer, der am Vortag Rang 10 belegt hatte, triumphierte genau ein Jahr nach seiner Podestpremiere im französischen Orcières. Im Weltcup kam Kälin bislang noch nie zum Einsatz. Mit Sandro Manser (5.), Arnaud Boisset (6.), Lenz Hächler (8.) und Livio Hiltbrand (10.) klassierten sich vier weitere Schweizer in den Top 10. In der ersten Abfahrt am Donnerstag hatte Alessio Miggiano vor Gaël Zulauf triumphiert.

Männer-Training abgesagt

Wie die Weltcup-Abfahrt der Frauen wird am Freitag in Crans-Montana auch das erste Training zur Männer-Abfahrt vom Sonntag wegen des schlechten Wetters abgesagt. Nach zuvor 3 Verschiebungen um je eine halbe oder ganze Stunde entschloss sich die Jury um 13:30 Uhr zur Absage. Dies, weil der Nebel weiter über der Piste Nationale hing und gemäss Wettervorhersage keine Besserung in Sicht war. Für Samstagmittag ist im Wallis ein weiteres Abfahrts-Training angesetzt. Ein solches muss zwingend stattfinden, sonst ist gemäss Reglement kein Rennen möglich.