Legende: Feierte seinen 8. Erfolg im Europacup Lenz Hächler. Keystone/Anthony Anex/Archiv

Europacup-Doppelsieg der Schweizer

Nicht nur in der Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen trumpften die Schweizer Speedfahrer am Samstag gross auf, auch eine Stufe tiefer war das Team von Swiss-Ski im Europacup äusserst erfolgreich. Lenz Hächler gewann in Oppdal in Norwegen mit 53 Hundertsteln Vorsprung auf Teamkollege Delio Kunz den Super-G. Für Hächler war es der 8. Sieg im Europacup, der vierte in den letzten fünf Wochen. Mit Philipp Kälin (5.), Loïc Chable (7.), Gabin Janet (9.) Sandro Zurbrügg und Gaël Zulauf (beide 10.) klassierten sich 5 weitere Schweizer in den Top 10. Beim Slalom der Frauen in Sundsvall (SWE) musste sich die 21-jährige Zürcherin Janine Mächler nur der weltcuperfahrenen Einheimischen Anna Swenn Larsson geschlagen geben.

Haaser erleidet Bruch des Schienbeinkopfs

Ricarda Haaser hat sich im ersten von zwei Weltcup-Super-G in Soldeu erneut schwer verletzt. Die Österreicherin erlitt bei ihrem Sturz eine Fraktur des linken Schienbeinkopfs. Die 32-jährige Tirolerin, die mit dem Rettungsschlitten abtransportiert und danach ins Spital überführt wurde, wird damit erneut länger pausieren müssen. Erst im Dezember war Haaser in den Weltcup zurückgekehrt, nachdem sie sich im Februar des letzten Jahres bei der WM in Saalbach-Hinterglemm im Super-G einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss im rechten Knie zugezogen hatte.