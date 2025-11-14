Am Wochenende gehen im finnischen Levi die ersten beiden Slaloms des Winters über die Bühne.

Legende: Eine Reise wert Landschaftlich lohnt sich der Abstecher nach Levi immer. Keystone/AP/ALESSANDRO TROVATI

Die Rennen in Levi haben seit fast 20 Jahren einen fixen Platz im Weltcup-Kalender. Für die Slalom-Spezialisten- und Spezialistinnen bedeutet die Reise in den Norden Finnlands jeweils eine erste Standortbestimmung. Passt die Abstimmung? Muss noch am Timing gefeilt werden? Am Wochenende gibt es erste Antworten auf diese Fragen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt die beiden Slaloms in Levi am Wochenende live: Frauen: Samstag, 1. Lauf ab 09:45, 2. Lauf ab 12:45 Uhr

Samstag, 1. Lauf ab 09:45, 2. Lauf ab 12:45 Uhr Männer: Sonntag, 1. Lauf ab 09:45 Uhr, 2. Lauf ab 12:45 Uhr Beide Rennen gibt's auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Nach dem Slalom-Auftakt in Levi zieht der Ski-Tross gemeinsam weiter. Wie im Vorjahr sind eine Woche später in Gurgl zwei weitere Slalomrennen angesetzt. Danach trennen sich die Wege der Männer und Frauen. Während auf Wendy Holdener und Co. beim Abstecher nach Nordamerika sogleich ein dritter Slalom wartet, müssen sich die Männer bis Mitte Dezember (Val d'Isère) gedulden.

So richtig Fahrt nimmt der Kalender der Männer im Januar auf, wenn ein Slalom-Klassiker nach dem anderen wartet: Madonna di Campiglio, Adelboden, Wengen, Kitzbühel und Schladming – 5 Rennen in 3 Wochen bieten genügend Gelegenheiten, sich den letzten Schliff für Olympia zu holen.

Resultate