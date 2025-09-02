Peter Barandun soll nach dem Rücktritt von Urs Lehmann dem Verband als alleiniger Präsident vorstehen.

Legende: Wird alleine an der Verbandsspitze stehen Peter Barandun. Swiss-Ski

Swiss-Ski hat eine Lösung für die Nachfolge von Urs Lehmann gefunden. Das Präsidium hat sich einstimmig darauf verständigt, dass Peter Barandun dem Verband künftig als alleiniger Präsident statt als Co-Präsident vorstehen soll.

Passend zum Thema Abgang nach 19 Jahren Urs Lehmann verlässt Swiss-Ski und wird CEO der FIS

Lehmann verlässt den Verband nach 19 Jahren

Als Ersatz für den zurücktretenden Co-Präsidenten Lehmann soll eine zusätzliche Vizepräsidentin oder ein zusätzlicher Vizepräsident gewählt werden. Lehmann wird Mitte September nach 19 Jahren aus dem Swiss-Ski-Präsidium ausscheiden, da er Ende September seine neue Position als CEO des Internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes FIS antritt.

«Ich freue mich darauf, die gemeinsame Reise in veränderter Konstellation fortzusetzen», sagt Barandun. Die entsprechenden Wahlen werden an einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung am 22. Oktober in Aarau durchgeführt.