Zweieinhalb Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele stimmt der Formstand der Schweizer Alpin-Cracks zuversichtlich. Zuletzt beim Heimspiel in Wengen sorgten Marco Odermatt, Beat Feuz und Daniel Yule dafür, dass in allen Disziplinen immer mindestens ein Swiss-Ski-Athlet auf dem Podest stand.

Parallel dazu reihten sich beim Speed-Wochenende der Frauen in Zauchensee Lara Gut-Behrami (Abfahrt) und Corinne Suter (Super-G) in den Top 3 ein. Auch in allen anderen Olympischen Disziplinen – ausser in der Kombination, die im Weltcup nicht mehr ausgetragen wird – steht Swiss-Ski in dieser Saison mit mindestens einem Podestplatz zu Buche.

Die Rennen vom Wochenende in Kitzbühel und Cortina sind die letzten, bevor am Montag die definitive Selektion für Peking erfolgt.

Bei den Männern Odermatt und Feuz, ...

Die 2018 in Pyeongchang geholten sieben Medaillen stellen für die Schweiz damit auch auf den weitgehend unbekannten chinesischen Pisten eine realistische Ausbeute dar. Mit Feuz, Michelle Gisin, Wendy Holdener und Ramon Zenhäusern ist das so erfolgreiche Quartett von Südkorea auch vier Jahre später dabei.

Der grösste Hoffnungsträger aus Schweizer Sicht heisst natürlich Marco Odermatt. Von den bislang 27 Top-3-Klassierungen des Winters sind alleine deren 10 durch den Nidwaldner herausgefahren worden. Die Hälfte davon schaffte er im Riesenslalom, in welchem der Olympia-Debütant gleich als haushoher Favorit ins Rennen gehen wird.

In Super-G und Abfahrt gehört Odermatt ebenfalls zu den aussichtsreichen Medaillenanwärtern. Gleiches gilt für Beat Feuz, der in bisher sechs Saison-Abfahrten auf vier Podestplätze kommt.

... Gut-Behrami bei den Frauen

Ebenfalls auf vier Top-3-Platzierungen in diesem Winter – sie allerdings in drei verschiedenen Disziplinen – kam Lara Gut-Behrami. In ihrem bereits grossartigen Palmarès fehlt der Gesamtweltcupsiegerin 2016 einzig noch Olympia-Gold, nachdem sie vor Jahresfrist in Cortina die WM-Titel im Super-G und Riesenslalom holte.

Jeweils zweimal auf dem Weltcup-Podest standen in dieser Saison Michelle Gisin (je einmal im Riesenslalom und Slalom), Niels Hintermann (Abfahrt), Holdener (Slalom) und Corinne Suter (je einmal in Abfahrt und im Super-G). Dazu stiess am Sonntag noch Daniel Yule.

Nur ein Männer-Platz noch frei

Neben den Obengenannten haben bei den Männern auch Gino Caviezel, Justin Murisier, Loïc Meillard, Stefan Rogentin, Luca Aerni und Ramon Zenhäusern die Selektionskriterien erfüllt. Bei den Frauen sind dies noch Jasmine Flury, Joana Hählen und Camille Rast. Verletzungen oder eine kurzfristig eingehandelte Corona-Infektion vorbehalten, sind damit 17 der 22 Schweizer Startplätze besetzt.

Voraussichtliches Schweizer Alpin-Kader für Olympia:

MÄNNER FRAUEN Selektionskriterien bereits erfüllt: Selektionskriterien bereits erfüllt: Marco Odermatt Lara Gut-Behrami Beat Feuz Corinne Suter Daniel Yule Michelle Gisin Ramon Zenhäusern Wendy Holdener Niels Hintermann Jasmine Flury Gino Caviezel Joana Hählen Justin Murisier Camille Rast Loïc Meillard Stefan Rogentin Luca Aerni Weitere Kandidaten Weitere Kandidatinnen Yannick Chabloz Priska Nufer Tanguy Nef Noémie Kolly Andrea Ellenberger Aline Danioth

Hinweis: Die Schweiz kann bei den Alpinen je 11 Männer und 11 Frauen nach Peking schicken.

Da diese gleichmässig zwischen den Geschlechtern vergeben werden, verfügt Cheftrainer Thomas Stauffer bei den Männern nur noch über einen offenen Platz. Für diesen kommen Yannick Chabloz infrage, der in der Abfahrt die halbe Limite geschafft hat, und nun in Kitzbühel nach erzwungener Corona-Pause zwei weitere Chancen erhält, sowie Tanguy Nef. Der Genfer hat als Slalom-Spezialist allerdings einen schweren Stand, da im Stangenwald die vier Tickets schon vergeben scheinen.

Ticket auch für Aline Danioth?

Einiges mehr Spielraum hat Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor. Priska Nufer hat in beiden Speed-Disziplinen jeweils die halbe Limite erfüllt, gleiches gilt für Noémie Kolly in der Abfahrt und Andrea Ellenberger im Riesenslalom.

Als Investition in die Zukunft wäre zudem eine Selektion von Aline Danioth denkbar. Die Urnerin steht nach zwei schweren Knieverletzungen in ihrer Comeback-Saison und punktete im Slalom bereits wieder zweimal.