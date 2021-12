Feuz im Training am schnellsten

Beat Feuz ist im Training zu den Abfahrten in Beaver Creek vom Samstag und Sonntag auf den sechsten Platz gefahren. Der Berner büsste anderthalb Sekunden auf die Bestzeit von Max Franz ein. Dem Österreicher sowie dem zweitplatzierten Franzosen Matthieu Bailet und dem drittplatzierten Norweger Adrian Sejersted unterliefen allerdings Torfehler. Zweitbester Schweizer war Urs Kryenbühl, der mit einem Rückstand von rund zwei Sekunden auf den 14. Platz fuhr. Mit Ralph Weber (20.), Stefan Rogentin (22.), Marco Odermatt (23.), Nils Mani (24.) und Gilles Roulin (29.) klassierten sich fünf weitere Schweizer in den Top 30.

Resultate Box aufklappen Box zuklappen Beaver Creek, Colorado (USA). Einziges Training für die Weltcup-Abfahrten vom Samstag und Sonntag: 1. Max Franz* (AUT) 1:39,91. 2. Matthieu Bailet* (FRA) 0,40 zurück. 3. Adrian Smiseth Sejersted* (NOR) 0,53. 4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 0,79. 5. Kjetil Jansrud (NOR) 0,88. 6. Beat Feuz (SUI) und Felix Monsen (SWE) 0,88.

Ferner: 10. Dominik Paris (ITA) 1,74. 13. Matthias Mayer (AUT) 2,02. 14. Urs Kryenbühl (SUI) 2,03. 17. Vincent Kriechmayr (AUT) 2,25. 20. Ralph Weber (SUI) 2,38. 21. Alexis Pinturault (FRA) 2,44. 22. Stefan Rogentin (SUI) 2,47. 23. Marco Odermatt (SUI) 2,57. 24. Nils Mani (SUI) 2,60. 29. Gilles Roulin (SUI) 2,73. 34. Loïc Meillard (SUI) 2,92. 40. Justin Murisier (SUI) 3,43. 44. Niels Hintermann (SUI) 3,61. 52. Lars Rösti (SUI) 4,17. – 68 Fahrer gestartet, 65 klassiert. * mit Torfehler.

Schliessen 02:26 Video Feuz: «Schnee ist schnell und Sprünge gehen weit» Aus Sport-Clip vom 01.12.2021. abspielen 02:47 Video Odermatt: «Strecke entspricht meinem Fahrstil» Aus Sport-Clip vom 01.12.2021. abspielen

Kein Frauen-Training in Lake Louise

Das Mittwochs-Training zu den beiden Frauen-Abfahrten im kanadischen Lake Louise hat aufgrund des schlechten Wetters abgesagt werden müssen. Am Donnerstag steht ein weiterer Trainings-Termin auf dem Programm, die Prognosen sind aber ungünstig. So kann es sein, dass die Athletinnen am Freitag und Samstag mit nur einer Testfahrt in den Beinen zu den beiden ersten Weltcup-Abfahrten des Winters antreten müssen. Das erste Training hatte am Dienstag auf einer aufgeweichten und intensiv mit Wasser bearbeiteten Piste stattgefunden.

00:26 Video Nasse Verhältnisse in Lake Louise Aus Sport-Clip vom 01.12.2021. abspielen

Zweiter Frauen-Riesenslalom in Courchevel

Der Weltcup-Riesenslalom der Frauen, der am vergangenen Samstag in Killington (USA) witterungsbedingt nach neun Fahrerinnen abgebrochen werden musste, wird am 22. Dezember in Courchevel (FRA) nachgeholt. Am selben Ort steht bereits tags zuvor ein Riesenslalom auf dem Programm.