Marco Odermatt verpasst in der zweitletzten Abfahrt der Saison zwar den Sieg, sichert sich aber sowohl den Gesamt- als auch den Abfahrtsweltcup.

Die Kugeln

Marco Odermatt hat sich in der Abfahrt von Courchevel (FRA) gleich zwei Kristallkugeln gesichert:

Der Vorsprung des Nidwaldners auf seinen ersten Verfolger Lucas Pinheiro Braathen (BRA) war so gross, dass sein 5. Gesamtweltcup-Sieg in Folge lediglich eine Sache der Mathematik war. Kleine Kristallkugel für den Abfahrtsweltcup: Schon vor seiner Fahrt hatte Odermatt den Disziplinenweltcup auf sicher, denn sein letzter verbliebener Rivale Franjo von Allmen war kurz davor ausgeschieden. Selbst bei einem Sieg des dreifachen Olympiasiegers hätte Odermatt aber ein 10. Platz für den 3. Abfahrtsweltcup in Folge genügt.

Das Podest

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:47,26

2. Giovanni Franzoni (ITA) +0,09 s

3. Marco Odermatt (SUI) +0,31

Eine optimale Fahrt gelang Marco Odermatt nicht. Vor allem nach rund 80 Fahrsekunden waren die Wege des Nidwaldners etwas weit. Eine Bestzeit im letzten Sektor reichte nicht mehr, um das Top-Duo abzufangen. Das 7. Abfahrts-Podest im 8. Rennen des Weltcup-Winters gab es trotzdem.

Aufs oberste Treppchen fuhr Vincent Kriechmayr. Für den 34-jährigen Österreicher ist es nach dem Super-G in Beaver Creek der zweite Saisonsieg und der insgesamt 20. seiner Karriere. Der Aufsteiger der Saison, Giovanni Franzoni (ITA), verpasste seinen 3. Saisonsieg knapp.

Weitere Schweizer in den Punkten

4. Stefan Rogentin +0,46

10. Justin Murisier,+1,18

13. Arnaud Boisset +1,51

16. Alessio Miggiano +1,63

Stefan Rogentin musste sich nach einem starken Auftritt erst im letzten Sektor von Odermatt den Podestplatz wegschnappen lassen. Es wäre sein zweiter in dieser Saison gewesen. Justin Murisier fuhr zu unkonstant, um um die Spitzenplätze mitreden zu können.

Der mit Nummer 36 gestartete Arnaud Boisset überraschte mit Platz 13. Für den 27-Jährigen ist es das zweitbeste Abfahrtsresultat seiner Karriere. Nur vor zwei Jahren in Kitzbühel war er als 9. noch besser gewesen. Zufrieden sein darf auch der 23-jährige Alessio Miggiano, der einen Top-15-Platz knapp verpasste.

Von Allmen out

Franjo von Allmen und Alexis Monney schieden beide in derselben Rechtskurve aus. Der Berner Oberländer wurde zu weit hinausgetrieben und schaffte es nicht mehr ins nächste Tor. Ihm war es nach eigenen Aussagen zu warm. «Kaum verlierst du ganz wenig die Ideallinie, wird es schmierig», so der Triple-Olympiasieger.

Monney blieb am Schnee hängen, wurde vom Fangnetz gestoppt und rutschte dann noch eine steile Passage hinunter. Der 26-Jährige blieb offensichtlich unverletzt, musste aber auf einem Ski Richtung Zielraum fahren.

So geht es weiter

In Courchevel stehen am Samstag (11:00 Uhr) und Sonntag (10:45 Uhr) zwei Super-G auf dem Programm. Auch hier steht Odermatt vor dem Disziplinensieg. Sein Vorsprung auf Kriechmayr beträgt nach 6 von 9 Saisonrennen 158 Zähler. Beide Rennen gibt's live auf SRF zwei.

Übersicht