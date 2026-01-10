Seit 2020 und Daniel Yule warten die Heim-Fans am Chuenisbärgli auf einen Schweizer Slalom-Sieg. Ändert sich das 2026?

Legende: Visiert den ersten Slalom-Sieg in diesem Winter an Loïc Meillard. Keystone/EPA/ANDREA SOLERO

Während die Heim-Fans in Adelboden im Riesenslalom in den letzten Jahren nahezu verwöhnt wurden (5 Siege in Serie von Marco Odermatt), hatten die Schweizer Stangenkünstler im Slalom mehr zu hadern.

Seit dem Erfolg von Daniel Yule in der Saison 2019/20 konnte die Schweizer Equipe nicht mehr von zuoberst jubeln. Es gab in diesem Zeitraum nicht einmal einen Podestplatz. Am nächsten kam einem solchen Ramon Zenhäusern (4.) bei der Austragung 2022. Durchbrechen Loïc Meillard und Co. in diesem Winter diese Flaute?

Live-Hinweis Adelboden-Slalom am Sonntag Box aufklappen Box zuklappen 1. Lauf ab 10 Uhr (live auf SRF zwei)

2. Lauf ab 13:20 Uhr (live auf SRF zwei)

Die Aussichten darauf könnten allerdings besser stehen, kamen die Schweizer in der laufenden Saison im Slalom noch nicht ganz auf Touren. Die Top-Ergebnisse: zwei Podestplätze von Meillard (2. in Val d'Isère, 3. in Alta Badia). Vor allem mit der Verwertung einer guten Ausgangslage nach Halbzeit hatten sie Mühe – wie zuletzt Tanguy Nef in Madonna di Campiglio: Er fiel als Halbzeit-2. noch auf den 10. Rang zurück. Allerdings gab es in den bisherigen fünf Rennen fünf verschiedene Sieger. Höchste Zeit für einen Schweizer Erfolg also.

