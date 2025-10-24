Mit 8 Fahrerinnen steht Swiss-Ski am Samstag beim Saisonauftakt in Sölden am Start. Eine davon wird Shaienne Zehnder sein, die im Riesenslalom auf dem Rettenbachgletscher zu ihrem Weltcup-Debüt kommt. Die 19-Jährige vom Skiclub Ahorn Eriswil sicherte sich in der internen Quali auf der Diavolezza ihren Platz im Schweizer Kader.

«Nach den Quali-Läufen ist Beat Tschuor zu mir gekommen und hat mir mitgeteilt, dass ich in Sölden dabei bin. Das hat mich mega gefreut», sagt Zehnder im Schweizer Team-Hotel. Die Weltcup-Premiere der Oberaargauerin will sich die Familie nicht entgehen lassen. Die Eltern, Zwillingsschwester Leandra und einige Kollegen werden da sein. Einzig der Bruder muss passen.

«Nichts ist unmöglich»

Zehnder beschreibt sich als «angriffslustige, ehrgeizige und gechillte» Fahrerin. Aktuell dominiere die Vorfreude aufs Rennen, aber: «Am Samstag vor dem Start werde ich schon nervös sein.» Ein konkretes Ziel hat sie sich nicht gesetzt. Sie wolle primär Spass haben und ihr bestes Skifahren zeigen. «Es wird natürlich schwierig mit den hohen Nummern, aber nichts ist unmöglich.»

