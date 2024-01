Das Podest

1. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:33,50 Minuten

2. Jacqueline Wiles (USA) +0,35

3. Sofia Goggia (ITA) +0,44

Ragnhild Mowinckel hat in der zweiten Abfahrt von Cortina d'Ampezzo einen wahren Coup gelandet. Die Norwegerin fuhr mit Startnummer 20 überraschend zu ihrem ersten Weltcup-Sieg in der Königsdisziplin. Sie nahm Disziplinen-Leaderin Sofia Goggia 44 Hundertstel ab.

Goggia hatte sich berechtigte Hoffnungen auf den Triumph vor heimischem Publikum machen können. Nur kurz nach Mowinckels Fahrt wurde sie sogar noch um Platz 2 gebracht: Jacqueline Wiles preschte mit Startnummer 26 hinter der Siegerin ebenfalls auf das Podest vor. Die US-Amerikanerin war vor 6 Jahren ebenfalls in Cortina schon einmal auf Rang 3 gefahren. Besser war sie im Weltcup zuvor aber noch nie.

Sowohl Mowinckel als auch Wiles starteten erst nach einem halbstündigen Unterbruch ins Rennen. Dieser war nach 17 Fahrerinnen aufgrund des böigen Windes im oberen Streckenteil nötig geworden.

Die Schweizerinnen

5. Lara Gut-Behrami +0,71

11. Jasmine Flury +0,99

15. Priska Nufer +1,28

21. Delia Durrer +1,75

27. Jasmina Suter +2,27

28. Stephanie Jenal +2,34

OUT: Joana Hählen

Die beiden Überraschungsfahrerinnen stiessen Lara Gut-Behrami vom Treppchen. Die Tessinerin, am Freitag noch gute Zweite, wurde ex-aequo mit Stephanie Venier auf Position 5 zurückgereicht. Eine bessere Platzierung vergab die 32-Jährige in der anspruchsvollen Deltakurve, wo sie den Ansatz verpasste. Auf das Podest fehlten Gut-Behrami letztlich 27 Hundertstel. Jasmine Flury, die im unteren Streckenteil noch entscheidend Zeit einbüsste, schaffte es wie die am Freitag gestürzte Priska Nufer nicht in die Top 10.

Auch Hählen verletzt?

Michelle Gisin, auch sie am Vortag unter den Sturzopfern, verzichtete mit Schmerzen im rechten Unterschenkel auf einen Start. Auch im Super-G vom Sonntag wird sie fehlen. Zum Schweizer Lazarett könnte sich neu auch Joana Hählen gesellen. Die Bernerin beendete ihre Fahrt nach einem Sprung vorzeitig. Sie hatte bei der Landung einen heftigen Schlag auf das rechte Knie erhalten. Ob und wie schlimm das Knie in Mitleidenschaft gezogen wurde, sollen ärztliche Untersuchungen zeigen.

Wieder ein heftiger Sturz

Obwohl vor der zweiten Abfahrt an diversen Stellen Arbeiten vorgenommen worden waren, um die Tücken der «Tofana» zu entschärfen, flog erneut eine Athletin spektakulär ab. Isabella Wright erwischte es an der gleichen Stelle wie beispielsweise Gisin und Nufer am Freitag. Die US-Amerikanerin musste mit dem Helikopter abtransportiert werden. Gemäss SRF-Informationen aus dem US-Team ist Wright aber mit einer Schnittwunde am Kinn davongekommen.

So geht es weiter

Am Sonntag findet das Programm in Cortina mit einem Super-G seinen Abschluss. Unter der Woche geht es im Frauen-Weltcup dann mit einem Riesenslalom in Kronplatz (Südtirol) weiter. Das Rennen findet am Dienstag statt (live bei SRF).