Das Pech klebt den Schweizer Frauen an diesem Wochenende in Cortina d'Ampezzo an den Ski: Nachdem am Freitag Corinne Suter einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten hatte, stellten die Ärzte am Samstag bei Joana Hählen die gleiche Diagnose. Bei der Bernerin ist das rechte Knie betroffen.

Hählen war in der 2. Abfahrt in den Dolomiten bei der Landung nach einem Sprung hart auf dem Schnee aufgekommen und musste das Rennen abbrechen. Der Belastung hielt das Kreuzband nicht stand.

Die 32-Jährige ist ein gebranntes Kind: Bereits 2011, 2014 und 2018 zog sie sich Kreuzband-Verletzungen zu. Hählen hatte im Dezember mit Rang 2 in der Abfahrt von Val d'Isère ihr bestes Weltcup-Ergebnis egalisiert. In den kommenden Tagen will sie gemäss Swiss-Ski in der Schweiz ihre weiteren Schritte planen. In dieser Saison dürfte sie kaum mehr an den Start gehen.

In Cortina verletzten sich am Freitag neben Suter nach Stürzen unter anderen auch Mikaela Shiffrin und Michelle Gisin. Die Engelbergerin klagt über Schmerzen im Unterschenkel und pausiert aktuell. Bei der US-amerikanischen Gesamtweltcup-Führenden steht eine genaue Diagnose noch aus.